MP investiga abusos y supuesta desaparición de estudiantes durante “bautizo” en la Facultad de Farmacia de la Usac

El Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio por la supuesta desaparición de varias estudiantes de primer ingreso y por vejámenes cometidos durante actividades conocidas como “bautizos” en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El incidente ocurrió el jueves 22 de enero, cuando encapuchados habrían irrumpido en varios salones y sometido a estudiantes a actos degradantes. Inicialmente, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) denunció en redes sociales la desaparición de varias alumnas, lo que generó alarma.

Horas más tarde, estudiantes de la facultad indicaron que las jóvenes ya se habían reportado y se encontraban bien.

En un comunicado, el Consejo Consultivo y representantes estudiantiles de esa unidad académica señalaron que durante la jornada matutina de ese día integrantes del Comité de Huelga realizaron actividades que incluyeron retención de personas, cambio forzado de ropa, cortes de cabello y otras vejaciones físicas, psicológicas y morales.

“Recordamos que los bautizos, prebautizos y actividades de bienvenida están expresamente prohibidos dentro y fuera de las instalaciones de la Usac, conforme al Acuerdo del Consejo Superior Universitario, acta núm. 5-2019”, se lee en el documento.

Los estudiantes exigieron acciones inmediatas al decano en funciones, Francisco Pérez Sabino, y a las autoridades universitarias para resguardar la integridad de los afectados. También pidieron identificar y sancionar a los responsables.

La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció sobre lo ocurrido: “La violencia no debe permitirse ni tolerarse en ningún entorno, incluido el de la educación superior pública. Las aulas universitarias deben ser espacios de formación, no de abuso”.

Por su parte, el MP informó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales por desaparición de personas o vejámenes relacionados con estos hechos. Sin embargo, la Fiscalía de la Mujer, a través de la Unidad de Mujeres Desaparecidas, inició diligencias para verificar la veracidad de la información que circuló en redes sociales.

Según esa fiscalía, aunque se confirmaron actividades conocidas como “bautizos”, no se constató la desaparición de ninguna persona.

El MP continúa las pesquisas para ubicar a posibles víctimas y esclarecer los hechos. Además, reiteró el llamado a denunciar cualquier delito mediante sus fiscalías territoriales o la aplicación MP Virtual.

En la Facultad de Farmacia se volvió a cruzar una línea.

Grupos de choque de los huelgueros, aliados de Mazariegos, irrumpieron en clases, intimidaron a estudiantes y sometieron a compañeras a prácticas humillantes y violentas. Esto no es “tradición”, es abuso y es violencia. pic.twitter.com/E9oksxWT0j — Usac Denuncia (@elpasillo_usac) January 22, 2026

#EnElPaísDCA | Pese a prohibición de los bautizos en la #USAC, estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia fueron expuestos a estas prácticas.



Como consecuencia, usuarios en redes sociales denuncian la desaparición de alumnas, quienes, luego de… pic.twitter.com/AqSnfiTm6h — Diario de Centro América (@DiariodeCA) January 22, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

