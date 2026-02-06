Qué se sabe sobre el supuesto hallazgo de sangre en la casa de Nancy Guthrie

Las autoridades encargadas de investigar la reciente desaparición de la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, de nombre Nancy, dieron más detalles sobre sangre que fue encontrada en la vivienda de la mujer.

Guthrie desapareció entre la noche del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en su casa, ubicada en Tucson, Arizona. Recientemente, las autoridades confirmaron la presencia de sangre en el interior de la residencia de la mujer de 84 años.

Posteriormente, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, amplió la información y dijo que, tras realizarse pruebas de ADN, se determinó que la sangre pertenecía a Nancy Guthrie.

Sin embargo, con el paso de los días, las autoridades aún no han logrado identificar a los posibles involucrados en el supuesto secuestro de Guthrie.

"Realmente todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos", dijo Nanos.

No obstante, agregó que existe la posibilidad de que la mujer continúe con vida. "Creemos que Nancy aún está allí. La queremos de vuelta a casa", afirmó el sheriff.

🚨 NEW EVIDENCE: Possible Blood Trail Found at Nancy Guthrie’s Residence



​A potential breakthrough in the Nancy Guthrie case emerged Tuesday after NewsNation spotted what appears to be a trail of blood leading to her front door. This marks the first physical evidence made public… pic.twitter.com/r7XHfunKaf — Amy Leigh (@IAmyLeigh) February 4, 2026

Uno de los hijos de Nancy, llamado Camron, hizo un llamado en el que aseguró que la familia Guthrie aún no ha recibido información nueva sobre la mujer.

"Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá", expresó.

