“Ustedes la tienen” el video donde Savannah Guthrie pide pruebas de que su madre sigue con vida
Mediante un video en redes sociales, la presentadora Savannah Guthrie exigió a los supuestos secuestradores de su madre Nancy pruebas de que sigue con vida.
FOTO ILUSTRATIVA. La presentadora australiano-estadounidense Savannah Guthrie observa el partido de semifinales individual masculino entre Carlos Alcaraz, de España, y Daniil Medvedev, de Rusia, en la duodécima jornada del Abierto de Estados Unidos de 2023. (Foto Prensa Libre: AFP)
"Necesitamos saber que está viva y que ustedes la tienen", fueron las palabras de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, en un video en el que exigía a los supuestos secuestradores de su madre, Nancy, pruebas de que continúa con vida.
Mediante un video que la presentadora publicó en sus redes sociales, Guthrie, rodeada de familiares, se dirigió a los secuestradores de su madre y les dijo que "quiere saber de ellos" y "que están dispuestos a escuchar sus exigencias".
La copresentadora del programa matutino de NBC News Today, Guthrie, habló sobre la condición de salud de su madre, al decir que debe tomar medicamento constantemente.
"Ella vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir", dijo Guthrie en el video.
Savannah también se dirigió directamente a su madre y le dijo: "Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy".
Trump se pronuncia
Mediante un mensaje en su red Truth Social, el presidente Donald Trump dijo haber dado instrucciones a las autoridades federales y locales para que se pongan a disposición de Guthrie y colaboren con la búsqueda de su madre.
En su mensaje, Trump afirmó que la prioridad es que Nancy "regrese sana y salva a casa", además de enviar apoyo a la presentadora.
Por otro lado, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que Nancy habría sido secuestrada dentro de su vivienda.
