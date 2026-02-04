Pacientes anestesiados eran víctimas de fraude con sus tarjetas; investigan a clínica dental en San Miguel Petapa

El Ministerio Público investiga a una clínica odontológica que, según las denuncias, realizaba cobros no autorizados en tarjetas de crédito y débito de pacientes que estaban bajo anestesia. El caso salió a la luz tras una serie de reportes que alertaban sobre cargos sospechosos luego de tratamientos dentales.

La Agencia Fiscal San Miguel Petapa, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó este miércoles 4 de febrero diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles: uno en la zona 7 de la ciudad capital y otro en la zona 9 de San Miguel Petapa.

Según las investigaciones preliminares, el personal de la clínica se habría aprovechado de la condición de los pacientes para realizar cargos indebidos a través de terminales POS. Durante las diligencias se incautaron dos dispositivos de este tipo, así como varios diplomas que podrían ser falsificados.

Además de los cobros no autorizados, las autoridades señalan que los sindicados prestaban servicios sin contar con los permisos requeridos para operar.

Como resultado de la intervención, se coordinó la aprehensión de una persona, cuya identidad no fue revelada. El caso continúa en investigación.

MP lidera allanamientos en la zona 7 capitalina y San Miguel Petapa 🚨



La Agencia Fiscal en San Miguel Petapa en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil lleva a cabo diligencias de allanamiento, inspección, registro y… https://t.co/kbE2cwTT9S pic.twitter.com/VYSXeI8HHW — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 4, 2026

