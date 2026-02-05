“Consecuencias graves”: FBI revela las fechas límite que habrían puesto los secuestradores de Nancy Guthrie

En medio de la consternación que ha causado la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, de nombre Nancy, se conoció que el FBI ha revelado más detalles sobre las fechas límite que los supuestos secuestradores habrían fijado para obtener los millones en criptomonedas exigidos a cambio de liberar a la mujer.

Este 5 de febrero, un medio de entretenimiento señaló que el jueves era la primera fecha límite indicada en la carta de los supuestos secuestradores, quienes la habrían enviado directamente al medio.

Los secuestradores exigieron millones en criptomonedas a cambio de liberar a Nancy Guthrie; sin embargo, Savannah y sus familiares publicaron un video en el que exigían pruebas de que su madre estaba viva.

"El plazo del jueves figuraba en la carta de rescate enviada a TMZ el martes, que remitimos a las fuerzas del orden, y el FBI salió el jueves y reveló al público la fecha del primer plazo", dijo TMZ en su más reciente artículo.

El FBI indicó que existe una segunda fecha límite para que la familia de Nancy pague el dinero exigido, y es el próximo lunes 9 de febrero.

🚨Moment of truth in the Nancy Guthrie kidnapping case ... the first deadline from the ransom letter came and went ... but the family says they still haven't heard a peep from whoever abducted her. 🙏



🎥: Instagram / savannahguthrie pic.twitter.com/B7BxpjN3n2 — TMZ (@TMZ) February 6, 2026

TMZ afirmó en su nota que el FBI no ha querido revelar más detalles sobre los posibles cambios que podrían surgir con respecto a la segunda fecha.

No obstante, Harvey y Charles, colaboradores de TMZ, señalaron que si no se cumplía con la primera fecha límite, las exigencias de los secuestradores iban a cambiar. Agregaron que, si no se cumplía en la segunda, "habrá consecuencias mucho más graves".

Nancy Guthrie Ransom Letter Deadline Passes Without Proof of Life https://t.co/KNO8mq6sBP pic.twitter.com/HOE2Uq9RoN — TMZ (@TMZ) February 6, 2026

Recientemente, el FBI ofreció una recompensa de casi US$50 mil a quien brinde información que ayude a localizar a Nancy Guthrie.

También el presidente Donald Trump, mediante un mensaje en su red Truth Social, puso a disposición a las autoridades federales para fortalecer las investigaciones orientadas a encontrar a la madre de Savannah.

