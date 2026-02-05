De cuánto es la recompensa que ofreció el FBI por información sobre la madre de Savannah Guthrie

De cuánto es la recompensa que ofreció el FBI por información sobre la madre de Savannah Guthrie

EL FBI ha ofrecido una recompensa para aquella persona que brinde información que permita hallar a la madre de la presentadora Savannah Guthrie, desaparecida el pasado 31 de enero.

FBI ofrece recompensa por información sobre madre de periodista que se cree está viva

Fotografía cedida por el FBI que muestra el cartel de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde la noche del sábado 31 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona. (Foto Prensa Libre: EFE)

El FBI ha ofrecido una recompensa a cualquier persona que brinde información sobre el paradero de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, quien desapareció el pasado 31 de enero en su vivienda en Tucson, Arizona.

Las autoridades federales han ofrecido esta recompensa a quien proporcione datos que faciliten el hallazgo de Guthrie, una mujer de 84 años, de quien se presume que fue secuestrada.

La recompensa es de hasta US$50 mil. Las autoridades advirtieron que Guthrie es considerada una “adulta vulnerable”, ya que necesita medicación diaria.

Además, la mujer presenta dificultades para caminar y requiere herramientas como un marcapasos.

"Encontrarla con vida"

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves, las autoridades federales y del condado dieron nuevos detalles sobre el caso, que ha acaparado atención nacional y llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a brindar todo el apoyo posible para resolverlo.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que creen que “Nancy aún se encuentra con vida”, tras cinco días de su desaparición. La mujer vivía sola.

Las autoridades presentaron una cronología detallada del caso, en el que no se tienen ni sospechosos ni personas de interés.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado por la noche, luego de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21.48 (4.48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a la 1.47 (8.47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Casi media hora más tarde, a las 2.12 (9.12 GMT), un software detectó a una persona en la cámara, pero no hay video disponible, explicó el alguacil Nanos.

Dieciséis minutos después, a las 2.28 (9.28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado del teléfono.

Lea también: “Un gran tipo”: los elogios de Trump a Bukele en Washington y qué dijo sobre los líderes latinoamericanos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Arizona Audiencias EE.UU.  Presentador Secuestro Sucesos Estados Unidos Tucson 
