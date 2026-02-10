Publican la primera fotografía de posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

Este 10 de febrero, el FBI compartió las primeras imágenes de un supuesto sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC, Savannah Guthrie.

La publicación se da luego de que se cumplieran diez días desde que se reportó la desaparición de Guthrie en su vivienda, en Tucson, Arizona.

Según declaraciones del director del FBI, Kash Patel, las imágenes del sospechoso fueron obtenidas de un video captado por una cámara de seguridad, material que fue “recuperado de datos residuales ubicados en sistemas internos”.

Las imágenes muestran a una persona enmascarada que, supuestamente, porta guantes de boxeo. En otra fotografía se observa al sospechoso mirando directamente a la cámara.

Las primeras hipótesis que maneja el FBI indican que la persona observada habría manipulado de alguna forma la puerta principal de la vivienda de Nancy.

La última vez que Nancy Guthrie fue vista fue el pasado 31 de enero, luego de una cena en casa de una de sus hijas.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Según la cronología de los hechos, en la madrugada del domingo, a las 1.47 (8.47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2.12 (9.12 GMT), un software detectó la presencia de una persona, aunque no había video disponible.

Posteriormente, la familia de Nancy se enteró de su desaparición al notar que no asistió a la iglesia el domingo por la mañana, lugar que frecuentaba.

Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda, ubicada en una zona desértica de Tucson.

Patel aseguró que, junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima, han trabajado para recuperar “cualquier imagen o video del hogar” de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido o dañado, debido a diversos factores, incluida la retirada o destrucción de dispositivos de grabación.

