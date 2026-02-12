Quién es la joven de 18 años que habría sido la autora del reciente tiroteo en Canadá

El pasado 11 de febrero, las autoridades canadienses determinaron que una mujer de 18 años habría sido la responsable del tiroteo ocurrido en una escuela y una vivienda ubicadas en el oeste del país, donde fallecieron ocho personas.

Sin embargo, la policía afirmó que aún no están claros los motivos del ataque, el cual ocurrió en Tumbler Ridge, un pequeño pueblo de 2 mil400 habitantes, ubicado en Columbia Británica.

Según información de Dwayne McDonald, subcomisario de la Gendarmería Real de Canadá, la cantidad oficial de fallecidos es de ocho, ya que en un inicio se había informado de nueve víctimas mortales.

Con respecto a la autora del tiroteo, fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años, a quien las autoridades encontraron fallecida con “una herida de bala autoinfligida”.

McDonald afirmó que Rootselaar habría utilizado un arma de cañón largo y una pistola. Además, las autoridades informaron que, entre los fallecidos, estaban la madre y el hermano de la atacante.

La joven era conocida por agentes que habían realizado múltiples visitas a su vivienda en respuesta a llamadas de emergencia por salud mental, detalló McDonald.

Unas 25 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte.

Se trató de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá.

Desde el día del ataque, el país está “en estado de shock” y “la nación está de luto”, dijo el primer ministro Mark Carney, quien ordenó bajar las banderas a media asta en todo Canadá durante siete días tras la tragedia.

