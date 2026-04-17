Por qué California ha registrado en 2026 más casos de sarampión que en los últimos siete años

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública estatal de California, el estado ha registrado el mayor número de casos de sarampión en los últimos siete años, con aproximadamente 40 infecciones confirmadas.

Según medios como Infobae, en Estados Unidos ha resurgido el sarampión, y California es uno de los estados que encabeza la lista, al punto de superar los 25 casos registrados en el 2025.

Uno de los motivos, según entidades como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es la falta de vacunación escolar, que en el caso de niños de kínder habría bajado a 92.5%.

Con respecto a todo Estados Unidos, Infobae señala que en lo que va del 2026 se han registrado 1 mil 714 casos, considerados uno de los brotes más grandes desde 1991.

Los CDC aclaran que la mayoría de las personas contagiadas no se han vacunado, sobre todo menores de 20 años.

Infobae cita las declaraciones del Dr. Eric Sergienko, del Departamento de Salud Pública estatal, quien señala que de los primeros 39 casos de sarampión en California, el 95% corresponde a personas sin registro de vacunación.

Orange County health officials have confirmed their second measles case of 2026 in an international traveler who arrived in California at Los Angeles International Airport before visiting Disneyland last week. Health officials released potential exposure windows for those who may… pic.twitter.com/bCXL8YLrav — CBS News (@CBSNews) February 4, 2026

El medio afirma que en el 2026 California tuvo tres brotes principales: un caso familiar en Riverside, otro comunitario en Shasta y otro en Sacramento.

Los otros estados donde se han registrado casos de sarampión, según los CDC, son Alaska, Arizona, Colorado, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo México, la Ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

Los CDC señalan que se han notificado 10 casos de sarampión entre extranjeros que visitaron Estados Unidos.

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