¿A qué edad se vacuna contra el sarampión en Guatemala? Lo que debe saber sobre dosis, centros de salud y cuánto tarda en hacer efecto

Ante el riesgo de contagio de sarampión, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) refuerza el llamado a la población a vacunarse, especialmente en el contexto de la Semana Santa, cuando aumenta la movilidad hacia destinos turísticos y playas.

El MSPAS recordó que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por lo que recomendó evitar aglomeraciones y mantener medidas de prevención.

A continuación, conozca a qué edad debe aplicarse la vacuna, dónde acceder al servicio en Guatemala y cuánto tiempo tarda el cuerpo en desarrollar inmunidad tras la vacunación.

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¿A qué edad se aplica la vacuna contra el sarampión?

El Ministerio de Salud informó que la vacunación contra el sarampión debe iniciarse desde los 6 meses de edad en niñas y niños, como una medida clave para prevenir complicaciones graves.

Asimismo, recomendó que personas menores de 50 años que no cuenten con constancia de vacunación acudan a inmunizarse lo antes posible.

¿Dónde vacunarse en Guatemala?

El MSPAS indicó que la vacuna contra el sarampión está disponible en la red nacional de servicios de salud, incluyendo puestos y centros de salud en todo el país.

Las autoridades reiteraron que se trata de una vacuna gratuita, segura y eficaz, por lo que exhortaron a la población a aprovechar este servicio.

También instaron a madres, padres y encargados a revisar el carné de vacunación de niñas y niños para asegurar que cuenten con el esquema completo.

Vacunación durante Semana Santa

Durante la Semana Santa, el Ministerio de Salud confirmó que la vacunación contra el sarampión continuará activa en la capital con atención permanente en cinco puntos:

Centro de Atención Permanente (CAP) en Canalitos, zona 24

Amparo II, zona 7

Paraíso, zona 18

Santa Elena, zona 18

Maternidad, zona 13

Estos centros estarán habilitados para facilitar el acceso a la inmunización durante el asueto.

Esta Semana Santa, la protección también sigue activa. 💙💉



El sarampión es altamente contagioso, pero puedes prevenirlo. La vacunación continúa disponible las 24 horas en servicios de salud de la capital.



📍 Conoce los puntos de atención 👇🏻 y acércate al más cercano.… pic.twitter.com/kjROVTtfep — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) March 30, 2026

¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna contra el sarampión?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vacuna contra el sarampión no actúa de forma inmediata, ya que el organismo necesita tiempo para generar una respuesta inmunológica. Tras su aplicación, el cuerpo comienza a producir anticuerpos protectores en pocos días; sin embargo, la protección completa suele alcanzarse entre dos y tres semanas.

Por ello, se recomienda que las personas que planean viajar al extranjero verifiquen que cuentan con el esquema completo de vacunación. Lo ideal es estar completamente inmunizado al menos dos semanas antes del viaje. En caso de que falte menos tiempo y no se tenga protección, se aconseja recibir igualmente una dosis de la vacuna triple viral (MMR).

Medidas de prevención contra el sarampión

El MSPAS recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que recomendó evitar aglomeraciones, especialmente en personas con defensas bajas o menores de 6 meses.

También reiteró la importancia del lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel como medida preventiva.

El Ministerio mantiene activa la vigilancia epidemiológica y subrayó que la prevención depende del compromiso colectivo.