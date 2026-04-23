“Es usted muy graciosa”: el caso del preso que se rió al ser condenado a cadena perpetua en Florida

Marcus Terry, un prisionero de 43 años, recibió recientemente cadena perpetua sin oportunidad de solicitar la libertad condicional por el asesinato de su compañero de celda en un centro correccional ubicado en el sur de Florida.

Medios internacionales como Infobae detallaron que el caso causó indignación no solo por el crimen en sí, sino por la actitud que el prisionero habría tenido durante la audiencia, ya que incluso se dice que se habría reído delante de la jueza durante el veredicto.

Fox News detalla que los hechos ocurrieron en el 2021 en la Institución Correccional de Dade, en Homestead, cuando Terry apuñaló a su compañero de celda, Ray Matos, de 64 años, con un bolígrafo.

Los registros judiciales indicaron que Terry ya cumplía cadena perpetua por robo a mano armada y que había tenido como compañero de celda a Matos durante menos de una semana.

La orden de arresto señaló que Matos fue encontrado en el suelo, bañado en sangre, mientras Terry estaba sentado en la litera inferior. Tras esto, Terry fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en diciembre del 2025 y se encontraba a la espera de conocer su sentencia.

NEW: Man who fatally stabbed his cellmate in the brain with a pen at a Miami-Dade jail smiles and giggles while being sentenced to life in prison



Marcus Terry, 43, was sentenced in Miami-Dade for the 2021 killing of his cellmate, Ray Matos



The two had shared a cell for six days… pic.twitter.com/lTGvrxIUvo — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 21, 2026

Ese momento llegó durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado 21 de abril, cuando la jueza Sue Venzer lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Además, Venzer rechazó una solicitud del abogado de Terry, en la que pedía un nuevo juicio, ya que argumentó que se habían presentado "pruebas inadmisibles" al momento en que Terry fue acusado de asesinato.

Marcus Terry was convicted in the death of Ray Matos, a man he had shared a cell with for 6 days. pic.twitter.com/4MFal7b7ip — Drilliam Shakespeare (@DrilliamS) April 22, 2026

"Le metió una funda de almohada en la boca. Cuando los guardias entraron para ver qué pasaba, lo encontraron encima del hombre, con la mano ensangrentada", dijo la jueza al detallar el crimen de Terry.

En ese momento, el condenado empezó a sonreír y a reírse mientras la jueza continuaba dando detalles del caso.

"No sé por qué se ríe", habría dicho la jueza.

"Es usted muy graciosa", respondió Terry.

Ante ese comentario, la jueza dijo que "no encontraba nada gracioso ni en su comportamiento ni en el asesinato de una persona". Finalmente, al condenarlo a cadena perpetua, la jueza le dijo a Terry: "Que Dios se apiade de su alma".

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