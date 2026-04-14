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Hermanastro es el principal sospechoso: los detalles del caso de la joven hallada sin vida en un crucero en Miami
Las autoridades estadounidenses indicaron que el menor de 16 años, hermanastro de la víctima, es el principal sospechoso.
FOTO ILUSTRATIVA. Un menor de 16 años es acusado de la muerte de su hermanastra mientras estaban en un crucero en Miami el pasado mes de noviembre. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado 13 de abril sobre el caso de un adolescente de 16 años acusado de la muerte de su hermanastra a bordo de un crucero en Miami.
Además, las autoridades estadounidenses señalan al menor por el delito de abuso sexual agravado.
El comunicado del Departamento de Justicia detalla que un jurado federal presentó la acusación contra el menor por la muerte de su hermanastra, identificada como Anna Kepner.
Ambos habrían viajado junto a sus familiares en el buque Carnival Horizon el pasado noviembre, mientras la embarcación se encontraba en aguas internacionales con dirección a Miami.
Las autoridades estadounidenses añadieron que el sospechoso habría abusado sexualmente de la víctima y posteriormente la habría asesinado.
A su vez, la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa de muerte de Kepner fue asfixia por estrangulamiento.
El pasado 2 de febrero, el caso fue presentado como un proceso juvenil.
Sin embargo, fue transferido para que el menor fuera procesado como adulto, por orden de un jurado federal.
"El gran jurado federal ha presentado una acusación por delitos graves que habrían ocurrido a bordo de una embarcación en aguas internacionales", dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.
Finalmente, el Departamento de Justicia indicó que las investigaciones continúan para determinar si el acusado recibiría cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
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