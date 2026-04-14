Hermanastro es el principal sospechoso: los detalles del caso de la joven hallada sin vida en un crucero en Miami

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado 13 de abril sobre el caso de un adolescente de 16 años acusado de la muerte de su hermanastra a bordo de un crucero en Miami.

Además, las autoridades estadounidenses señalan al menor por el delito de abuso sexual agravado.

El comunicado del Departamento de Justicia detalla que un jurado federal presentó la acusación contra el menor por la muerte de su hermanastra, identificada como Anna Kepner.

Ambos habrían viajado junto a sus familiares en el buque Carnival Horizon el pasado noviembre, mientras la embarcación se encontraba en aguas internacionales con dirección a Miami.

Las autoridades estadounidenses añadieron que el sospechoso habría abusado sexualmente de la víctima y posteriormente la habría asesinado.

NEW: The 18-year-old who died on a Carnival Cruise ship was s*xually assaulted by her 16-year-old stepbrother before he murdered her, according to the DOJ.



Anna Kepner died from mechanical asphyxiation and was found under a bed in her cabin.



On November 6, Kepner told her… pic.twitter.com/ydRtMHlikj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 13, 2026

A su vez, la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa de muerte de Kepner fue asfixia por estrangulamiento.

El pasado 2 de febrero, el caso fue presentado como un proceso juvenil.

Anna Kepner was allegedly sexually assaulted by her 16-year-old brother before he killed her: indictment https://t.co/EZvOEmZygg pic.twitter.com/4kr4JH1hk7 — New York Post (@nypost) April 13, 2026

Sin embargo, fue transferido para que el menor fuera procesado como adulto, por orden de un jurado federal.

"El gran jurado federal ha presentado una acusación por delitos graves que habrían ocurrido a bordo de una embarcación en aguas internacionales", dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

Finalmente, el Departamento de Justicia indicó que las investigaciones continúan para determinar si el acusado recibiría cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

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