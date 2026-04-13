Videos: así fue la demolición del Mandarín Oriental de Miami, uno de los hoteles más lujosos de EE. UU.

El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami, uno de los más lujosos de Estados Unidos, fue demolido este domingo, tras más de 25 años en pie, para dar paso a un nuevo proyecto aún más exclusivo.

El edificio, de 23 plantas, fue reducido en menos de 20 segundos, en la mayor implosión de este tipo registrada en la ciudad en la última década.

La demolición no requirió la evacuación de los residentes del área de Brickell, donde se levantaba el edificio, pero sí se pidió a los vecinos más cercanos que permanecieran en sus casas, con puertas y ventanas cerradas.

El nuevo desarrollo, denominado The Residences at Mandarin Oriental y valorado en 1,000 millones de dólares, contará con dos torres con apartamentos que van de los US$4.9 millones a los US$100 millones.

Ya se ha vendido el 50% de las unidades de la torre sur, según los promotores.

🇺🇸‼️ | Este domingo 12 de abril fue demolido en una implosión controlada el icónico Mandarin Oriental de Miami, ubicado en Brickell Key. El hotel de 26 años de antigüedad fue derribado en aproximadamente 20 segundos para dar paso a un nuevo complejo de residencias de ultra lujo y… pic.twitter.com/iTQPosudg0 — UHN Plus (@UHN_Plus) April 12, 2026

El complejo, de 20 mil 000 metros cuadrados, dedicará más de 9 mil 300 a espacios comunes y comodidades, entre ellas, 11 piscinas, áreas de bienestar con tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes de alta gastronomía, una vinoteca privada y simuladores de golf.

Engineers carried out a controlled implosion of the Mandarin Oriental Miami using strategically placed explosives. pic.twitter.com/003ow44MAv — Breaking911 (@Breaking911) April 12, 2026

Aunque el proyecto incluye un nuevo hotel Mandarin Oriental, de 121 habitaciones, destinado a ser la propiedad insignia de la marca en Norteamérica, la demolición marca el final del histórico establecimiento de Brickell, inaugurado hace 25 años, en una de las zonas de mayor desarrollo de Miami.

Crowds gathered to watch the controlled implosion of the 23-story former Mandarin Oriental hotel on Brickell Key in Miami on Sunday. Developers say the demolition will make way for an ultraluxury hotel and residential high-rise. https://t.co/aUzK4YA5zk pic.twitter.com/t5vk9IJiOP — ABC News (@ABC) April 12, 2026

Will Smith, Penélope Cruz y los jugadores del Real Madrid fueron algunos de los huéspedes de ese hotel, según el diario Miami Herald.

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