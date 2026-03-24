Los nuevos detalles del caso de tres menores acusados de agredir sexualmente a una niña en Miami

Uno de los casos más sonados en Miami en las últimas semanas ha sido el de tres adolescentes señalados de agredir sexualmente a una niña de 12 años en un centro comunitario de esa ciudad.

Según información recogida por Telemundo, los tres sospechosos tienen 12, 13 y 15 años, y están señalados en un caso que habría ocurrido el 18 de junio del 2025.

Aunque el caso ocurrió el año pasado, los registros policiales señalan que el 26 de febrero último dos de los menores ingresaron en el Centro de Detención Metro West para enfrentar cargos de violación.

El 27 de febrero, los dos menores comparecieron ante un tribunal de adultos, y un juez ordenó que permanecieran detenidos hasta su próxima audiencia, según Telemundo.

Los informes policiales señalan que la víctima había salido de la casa de una amiga, ubicada en la Northwest 3rd Avenue.

NEW: Two boys released and the 13-year-old ringleader remains jailed in Miami child rape case



Three boys have been charged as adults in the brutal rape of a young girl at The Green Haven Project community garden in Miami’s Overtown neighborhood on June 18.



13-year-old Nelson… https://t.co/JQcM0V3NiK pic.twitter.com/GjxZrzuSZ4 — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) March 23, 2026

Luego, la menor afirmó haber visto a los tres sospechosos y a un testigo, quienes la llevaron a un jardín comunitario ubicado en el 116 de la Northwest 2nd Avenue.

La menor señaló que uno de los sospechosos, de 13 años, la llevó a un sillón dentro del lugar y que los otros dos sospechosos y el testigo solo los siguieron.

🇺🇸 Three teenagers have been charged with the rape of a 12-year-old in Miami, USA.



The alleged rape occurred on June 18, 2025, but is "coming to light now" because three boys who are allegedly involved - Jusiah Jones, 12, Nelson Nunez, 13, and Xavier Tyson, 15 - are "being… pic.twitter.com/wwoTLJbdUp — Europa.com (@europa) March 1, 2026

La denuncia de la menor señala que el adolescente de 13 años la agredió sexualmente con la ayuda de los otros dos sospechosos. Añadió que el testigo solo se limitó a observar la situación.

Finalmente, la víctima afirmó que los menores dejaron de abusar de ella cuando escucharon al padre de la menor decir su nombre en el lugar, momento en el que huyeron.

Mike Vega, portavoz policial, afirmó que los menores, al ser acusados como adultos, recibirán una penalidad “más severa”.

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