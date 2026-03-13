US$100 por estacionamiento: las nuevas restricciones en Miami Beach para las vacaciones de primavera

En vísperas de las vacaciones de primavera en Estados Unidos (las cuales comienzan a partir de marzo), las autoridades de Miami Beach han modificado varias restricciones para asegurar un mayor control en los comercios y brindar mayor seguridad a las personas que decidan pasar su tiempo de descanso en ese lugar.

Según Infobae, estas nuevas restricciones incluirán un aumento en la tarifa de estacionamientos, así como mayores controles viales y planes específicos de tráfico.

La principal razón, según el medio, de estos cambios es mejorar la seguridad pública, además de respaldar la economía local de Miami Beach.

Infobae cita al medio Miami Herald, donde detallan que las fechas con mayor afluencia de personas serán los fines de semana del 13 al 15 de marzo y del 19 al 22 del mismo mes.

¿Tarifas elevadas?

Ambos medios señalaron que en los estacionamientos de South Beach podría haber un aumento de hasta US$100 por día.

Aunque los estacionamientos públicos funcionarán con normalidad, como en otros años, Miami Herald afirma que cuatro de ellos, ubicados en el distrito Art Deco de South Beach, podrían tener precios de entre US$40 y US$100.

El medio agrega que los estacionamientos sobre la vía podrían costar US$20 por hora, con un precio máximo de US$100.

Los únicos casos en los que estos precios no aplicarán, según ambos medios, serán los residentes de Miami Beach que ya están registrados. Para ellos la tarifa será de US$1 por hora.

Ambos medios afirman que otro aumento de precio será en las tarifas de remolque, ya que los fines de semana los precios podrían subir hasta US$548.

Respecto de los controles viales, las autoridades implementarán mayores controles de alcoholemia, los cuales podrían empezar a entrar en vigor el 13 y 14 de marzo, así como el 20 y 21 de ese mismo mes.

También se implementarán sistemas de lectura de matrículas para monitorear el ingreso y egreso de vehículos.

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