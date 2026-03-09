El Departamento de Justicia de EE. UU. se centra en funcionarios cubanos y busca acusaciones

La formación del grupo podría ser un paso significativo en el esfuerzo público de la administración Trump para derrocar al régimen en Cuba. Funcionarios de agencias gubernamentales, incluido el Departamento del Tesoro, formarán parte del grupo recién formado. La participación del Tesoro podría significar que la administración Trump está considerando imponer más sanciones contra Cuba, que ya está sujeta a intensas sanciones económicas estadounidenses. El grupo de trabajo está explorando posibles delitos relacionados con la inmigración, la economía y otros temas. Otra persona familiarizada con el grupo de trabajo indicó que los fiscales federales de Florida también están trabajando con socios locales en el estado para presentar posibles cargos contra funcionarios cubanos.

El esfuerzo por presentar cargos contra funcionarios cubanos coincide con las palabras del presidente Donald Trump de que su administración está considerando a Cuba como el próximo país cuyo gobierno podría ser derrocado, tras la captura de Nicolás Maduro de Venezuela a principios de enero y el asesinato del líder supremo de Irán el sábado pasado. "Queremos terminar con esto primero", dijo Trump el jueves, refiriéndose al ataque actual contra Irán. "Será solo cuestión de tiempo" antes de que caiga el gobierno cubano, y "ustedes y mucha gente increíble van a regresar a Cuba, ojalá no para quedarse", dijo ante un público en la Casa Blanca que incluía a un gran número de republicanos del sur de Florida, muchos de ascendencia cubana.

"Solo quiero esperar un par de semanas", añadió. El viernes, en una entrevista con CNN, reiteró que Cuba "va a caer muy pronto". La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida -que incluye a Miami, el centro de la comunidad del exilio cubano- supervisará el grupo de acusación, según el funcionario familiarizado con el asunto, quien, como otros en este artículo, habló bajo condición de anonimato para discutir un plan interno que aún no se ha hecho público. Jason Reding Quiñones, quien dirige la oficina, también supervisa una investigación dirigida a exfuncionarios de las administraciones de Joe Biden y Barack Obama a quienes Trump acusa de iniciar investigaciones con motivaciones políticas en su contra.

“Los fiscales federales de todo el país trabajan todos los días para buscar justicia, lo que incluye esfuerzos para combatir el crimen transnacional”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado. El proceso de enjuiciamiento de Cuba podría, en parte, seguir el modelo que empleó el gobierno para derrocar a Maduro. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro en el 2020, aunque el líder no fue extraditado en ese momento. En enero, el gobierno lanzó un ataque contra Venezuela, capturando a Maduro y llevándolo a Nueva York para que compareciera ante los tribunales.

Varios exfiscales de la Fiscalía Federal de Miami declararon a The Washington Post que no les sorprendió que la oficina liderara una iniciativa centrada específicamente en los procesos judiciales relacionados con Cuba. La oficina de Miami tiene una larga trayectoria en el manejo de casos de alto perfil relacionados con irregularidades vinculadas al régimen cubano. En el 2024, la oficina logró la condena de Víctor Manuel Rocha, un exdiplomático estadounidense que admitió haber recopilado inteligencia para Cuba durante más de cuatro décadas mientras ocupaba cargos sensibles en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los abogados de la oficina también lideraron un importante proceso judicial a principios de la década del 2000 contra cinco oficiales de inteligencia cubanos arrestados en Estados Unidos y acusados ​​de intentar infiltrarse en grupos cubanoamericanos anticastristas. El grupo, conocido como los Cinco Cubanos, fue condenado en juicio. El presidente Barack Obama liberó a varios de sus miembros en un intercambio de prisioneros en 2014, como parte de los esfuerzos de su administración por normalizar las relaciones con Cuba. En las últimas semanas, funcionarios del sur de Florida han instado al Departamento de Justicia a tomar medidas contra el régimen en una serie de frentes que podrían recaer en el nuevo grupo de trabajo.

Reding Quiñones indicó el mes pasado que su oficina investigaría un incidente reciente en el que soldados cubanos abrieron fuego contra una lancha rápida registrada en Florida cuando se aproximaba a la isla. Los disparos mataron a cuatro de los pasajeros armados de la embarcación, incluido un ciudadano estadounidense, e hirieron a otros seis. Las autoridades cubanas acusaron a los sobrevivientes esta semana, alegando que ellos y los fallecidos eran cubanos residentes en Estados Unidos con la intención de infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo. Reding Quiñones expresó su escepticismo sobre la versión del gobierno cubano, afirmando: "Los hechos siguen siendo confusos y contradictorios".

“Seguiremos la pista de los hechos adondequiera que nos lleven y buscaremos respuestas por todos los canales legales y diplomáticos disponibles”, declaró poco después del tiroteo. “Se lo debemos a las víctimas, a sus familias y al Estado de derecho. Habrá más información a medida que sepamos más”. Estados Unidos también ha acusado durante mucho tiempo a GAESA, un conglomerado empresarial militar que controla vastas porciones de la economía cubana, incluido el turismo, las importaciones extranjeras y los flujos de divisas, de ser un centro de corrupción estatal.

Y el mes pasado, varios miembros republicanos de la delegación del Congreso de Florida instaron a la Fiscal General Pam Bondi a reabrir la investigación sobre un incidente ocurrido en 1996, en el que fuerzas cubanas derribaron dos aviones civiles desarmados operados por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con sede en Miami. Cuatro personas murieron. El grupo rastreaba las aguas cercanas en busca de refugiados que buscaban escapar a Estados Unidos en ese momento.

Los legisladores estadounidenses, en una carta del 13 de febrero, alegaron que Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, ordenó el ataque mientras se desempeñaba como jefe de las fuerzas armadas del país. Presionaron a los funcionarios de la administración Trump para que lo acusaran y citaron grabaciones de audio de Raúl Castro hablando del incidente que, según afirmaron, podrían ayudar a construir un caso. “Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este atroz crimen”, decía la carta firmada por los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis. “Es hora de que comparezca ante la justicia”.