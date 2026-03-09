Guatemaltecos en la tercera jornada de la MLS: La actividad de Hagen, Escobar, Herrera y Matt Evans

La temporada del 2026 en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol profesional de los Estados Unidos y Canadá, se caracteriza por la presencia de cuatro futbolistas guatemaltecos en distintos equipos: Nicholas Hagen, en el Columbus Crew; Aaron Herrera, en el DC United; Olger Escobar, en Montreal; y Matt Evans, en LAFC.

Esta temporada comenzó el pasado sábado 21 de febrero y la tercera jornada de la MLS se llevó a cabo el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de marzo, cuando los cuatro clubes de los seleccionados guatemaltecos tuvieron actividad, con el objetivo de continuar la campaña liguera con el pie derecho y aspirar al campeonato nacional.

El vigente campeón del torneo es el Inter Miami, equipo de Lionel Messi y Luis Suárez, por lo que la popularidad de la competición ha atraído a otras estrellas del fútbol internacional, como el alemán Thomas Müller en Vancouver, y el surcoreano Heung-min Son y el francés Hugo Lloris, en California, por lo que los duelos serán más intensos.

Asimismo, la MLS está a la espera de dar otro golpe en el fútbol europeo, principalmente en la Liga Española, dado que se rumora que el francés Antoine Griezmann está muy cerca de salir del Atlético de Madrid para viajar a Florida y unirse a su nuevo equipo, el Orlando City, club conocido por haber sido hogar de Kaká y Nani en el pasado.

Guatemaltecos en la MLS

Olger Escobar - CF Montreal

El único futbolista guatemalteco que tuvo actividad en la tercera jornada de la MLS fue el extremo derecho del CF Montreal, Olger Escobar, quien ingresó de cambio al minuto 86 en la victoria de su equipo 0-3 contra New York Red Bulls, por lo que el cuadro canadiense sumó sus primeros tres puntos de visitante en la temporada del 2026.

En esta ocasión, el seleccionado nacional de 19 años ingresó al campo por el británico Matthew Longstaff, de 25 años, por lo que la rotación de jugadores jóvenes demuestra que el atacante guatemalteco tiene posibilidades de jugar más minutos en los próximos encuentros, siempre y cuando aproveche sus oportunidades al ingresar.

87' Changement Montréal, présenté par Popeye’s Québec



⬆️ Olger Escobar #29

⬇️ Matty Longstaff #8#CFMTL pic.twitter.com/Pv32KpY07D — CF Montréal (@cfmontreal) March 8, 2026

Nicholas Hagen - Columbus Crew

El guardameta del Columbus Crew, Nicholas Hagen, fue convocado al compromiso, pero no vio minutos en el empate 0-0 de su equipo contra Chicago Fire, donde el portero estadounidense Patrick Schulte se consolidó nuevamente como el arquero titular del club. Por lo tanto, el nacional deberá esperar su oportunidad como suplente.

Hasta el momento, el Columbus Crew no conoce la victoria y en las primeras tres jornadas ha sumado dos empates y una derrota, por lo que el entrenador sueco Henrik Rydström podría comenzar a hacer cambios en la alineación titular con la esperanza de sumar tres puntos. En ese contexto, podría llegar el momento de Nicholas Hagen.

Our home opener Starting XI 📋 pic.twitter.com/Pdphvs9pMR — The Crew (@ColumbusCrew) March 7, 2026

Aaron Herrera del DC United y Matt Evans del LAFC

Ni el lateral derecho del DC United, Aaron Herrera, ni el delantero del LAFC, Matt Evans, tuvieron acción en los compromisos de sus respectivos equipos, ya que ninguno de los dos fue convocado. El atacante quedó fuera de la victoria 1-0 frente a Dallas por decisión técnica, y el defensor no participó en la derrota contra Inter Miami por lesión.

Aaron Herrera estuvo ausente por tercer partido consecutivo debido a una lesión en la pierna izquierda, por lo que no pudo evitar la derrota de su equipo 1-2 ante Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, en Washington D.C. Además, de acuerdo con el club capitalino, el defensa de 28 años posiblemente regrese a las canchas el 21 de marzo.

Siguientes compromisos:

Columbus Crew - Nashville SC: Sábado 14 de marzo (16.15 horas Guatemala)

- Nashville SC: Sábado 14 de marzo (16.15 horas Guatemala) Orlando City SC - CF Montreal : Sábado 14 de marzo (17.30 horas Guatemala)

: Sábado 14 de marzo (17.30 horas Guatemala) Chicago Fire - DC United : Sábado 14 de marzo (18.30 horas Guatemala)

: Sábado 14 de marzo (18.30 horas Guatemala) Los Ángeles FC- St. Louis City SC: Sábado 14 de marzo (20.30 horas Guatemala)