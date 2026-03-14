VIDEO: Barco con turistas de Nebraska se incendia frente a Miami Beach y obliga a evacuar a pasajeros

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VIDEO: Barco con turistas de Nebraska se incendia frente a Miami Beach y obliga a evacuar a pasajeros

Lo que comenzó como un viaje de celebración terminó en susto para un grupo de turistas de Nebraska. El barco en el que navegaban se incendió frente a Miami Beach y tuvieron que ser rescatados.

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Barco incendio turistas Nebraska Miami Beach

Un viaje hacia los Cayos de Florida terminó en emergencia cuando un barco con turistas de Nebraska se incendió cerca de Miami Beach. Las llamas obligaron a los pasajeros a abandonar la embarcación y pedir ayuda en el mar. (Foto Prensa Libre: Miami-Dade Fire Rescue / Facebook).

Autoridades de Miami Beach evacuaron a los tripulantes de un barco tras un incendio registrado en aguas cercanas a la calle 57 y Collins Avenue, la mañana del 12 de marzo.

Equipos de bomberos de Miami Beach y Miami-Dade rescataron a los ocupantes de la embarcación, sin que se registraran heridos, según informaron Local 10 News y Telemundo.

Alrededor de las 10.40 horas (hora local) se registraron las llamas en un barco cercano a la costa de Miami Beach. La embarcación fue identificada como Size Matters, que trasladaba a turistas de Omaha, Nebraska, quienes viajaban hacia los Cayos de Florida.

Peter Fink, dueño del barco, declaró a la cadena local WSVN que la tripulación, al percibir olor a quemado, redujo la velocidad y trató de localizar la anomalía.

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“Estábamos navegando con otros barcos. Estábamos en una especie de carrera”, declaró.

Añadió que junto con los acompañantes intentaron extinguir el fuego con un extintor, pero no fue posible. En consecuencia, el grupo decidió abandonar la nave y solicitar auxilio a una embarcación cercana.

Los videos captados con celulares muestran el barco envuelto en llamas, así como una nube de humo espeso y oscuro que se eleva.

Jason James, uno de los tripulantes, señaló a la prensa local que un barco se acercó después de que le hicieron señas y accionaron el extintor.

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El barco quedó completamente calcinado y fue remolcado. Pese a que el fuego destruyó la embarcación, los pasajeros recuperaron su equipaje, lo que redujo las pérdidas materiales.

Irelynn James confesó a WSVN que el viaje era parte de una celebración de cumpleaños. “Era su viaje y decidí acompañarlos para hacer algo por mi cumpleaños en dos días; solo intento llegar a los 20”, dijo.

También agradeció la respuesta inmediata de los rescatistas.

Las autoridades, hasta el momento, no han informado las causas del incendio. La investigación para determinar el origen del fuego continúa bajo la supervisión de equipos especializados.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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