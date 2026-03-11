Video: el momento en que un hombre en silla de ruedas es recatado tras caer en un muelle de Florida

Medios estadounidenses e internacionales informaron el pasado 10 de marzo sobre un hombre cuadripléjico que cayó en un muelle de Florida debido a que permanecía atado a su silla de ruedas.

El hecho ocurrió en el condado de Martin y, según medios como Infobae, la rápida respuesta de civiles y cuerpos de socorro permitió el rescate de la persona.

El 8 de marzo, el hombre intentó cruzar un puente que conectaba el muelle con un barco, pero la estructura colapsó por el peso de la silla de ruedas.

Según información proporcionada por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, dos personas que se encontraban cerca del lugar fueron las primeras en ayudar al hombre.

Las autoridades detallaron que los civiles sostuvieron la silla de ruedas para evitar que la cabeza del hombre, de 30 años, se hundiera. La policía reiteró que esa primera acción fue crucial para lograr rescatarlo.

A day on the water at Mariner Cay turned dramatic Sunday morning when a man in an electric wheelchair fell into the water after a dock ramp collapsed. @VictoriaCBS12 reports. https://t.co/t28VtHScRh pic.twitter.com/YxpOjJhUWw — WPEC CBS12 News (@CBS12) March 10, 2026

Además, en redes sociales se publicó un video en el que se observa cómo fue el rescate del hombre en silla de ruedas luego de caer al agua.

En el video se observa cómo dos civiles sostienen la silla de ruedas mientras esperan la llegada de los cuerpos de socorro.

