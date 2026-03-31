Jeffrey Epstein: nueva serie revelará sus crímenes de abuso sexual

Acusado de trata de personas y abuso de menores, la vida de Jeffrey Epstein y el escándalo legal que lo rodeó llegarán por primera vez a la pantalla en una nueva serie producida por Sony Pictures.

El drama estará basado en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story (Perversión de justicia: la historia de Jeffrey Epstein), de la periodista del Miami Herald Julie K. Brown, quien dio seguimiento al caso.

La miniserie narra la investigación de varios años que hizo la periodista, quien además identificó a 80 víctimas, convenció a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente y contribuyó a los arrestos de Epstein y de Ghislaine Maxwell, su expareja, confidente y cómplice en el caso.

El papel de la reportera será interpretado por Laura Dern, actriz nominada nueve veces al Emmy y ganadora del galardón como mejor actriz de reparto en miniserie en el 2017, por Big Little Lies. También obtuvo un Óscar como mejor actriz de reparto en el 2020 por Marriage Story.

Además, la artista será productora ejecutiva del proyecto, junto con Eileen Myers y Sharon Hoffman, quien adaptó el libro para la pantalla.

La producción cuenta con el respaldo de Sony Pictures, aunque aún no tiene una plataforma de emisión confirmada ni fecha de estreno.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Proveniente de Nueva York, Jeffrey Epstein estudió matemáticas y física y, aunque nunca se graduó, se desempeñó como docente de ambas disciplinas en la Dalton School.

Luego se convirtió en socio del banco de inversión Bear Stearns y fundó su propia firma, J Epstein and Co., con la que gestionó activos de clientes que le permitieron acumular una fortuna. Compró una mansión en Florida, un rancho en Nuevo México y una residencia privada en Nueva York. Con su nueva vida, se relacionó con celebridades, artistas y políticos.

En el 2005, los padres de una menor de 14 años lo denunciaron ante las autoridades de Florida por abusar de su hija. El caso fue investigado y se identificaron decenas de víctimas más.

Aunque las acusaciones le habrían costado cadena perpetua, el fiscal federal Alexander Acosta firmó un acuerdo en el 2008 que le permitió evitar cargos federales y cumplir solo 13 meses de condena, con régimen de salida laboral.

El caso fue publicado en el Miami Herald, que lo describió como “el acuerdo del siglo”, lo que desató un escándalo que llevó a Acosta a renunciar a su cargo en julio del 2019.

Epstein fue encontrado muerto en su celda, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el 10 de agosto de 2019. Según las autoridades, la causa de su muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Lea también: Qué dijo Bill Clinton sobre Epstein y por qué Trump dijo que no le gustaba verlo declarar ante el Congreso

La expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue detenida en el 2020 y condenada a 20 años de prisión en diciembre del 2021 por cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores.

“Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein”, declaró Maxwell al momento de ser sentenciada.