Internacional
Por qué la fiscal de EE. UU., Pam Bondi, sería citada para comparecer por el caso Epstein
La Cámara de Representantes de EE. UU. habría citado a la fiscal general, Pam Bondi, para ser cuestionada por el caso Epstein.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi (C), el director del FBI, Kash Patel (I), y la fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro (D), anuncian la detención de un sospechoso del atentado terrorista perpetrado en 2012 contra la embajada estadounidense en Bengasi, Libia, en el Departamento de Justicia de Washington D. C., Estados Unidos, 6 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, habría sido citada para comparecer ante el Congreso de EE. UU. por el caso de Jeffrey Epstein.
De acuerdo con medios como Univisión, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes habría votado el 4 de marzo para citar a Bondi, con 24 votos a favor y 19 en contra.
Univisión señala que fue la representante republicana Nancy Mace quien propuso citar a Pam Bondi.
El medio afirma que la principal razón por la que algunos legisladores solicitan la presencia de Bondi por el caso Epstein es esclarecer cómo ha manejado el caso el Departamento de Justicia de EE. UU.
Algunos afirman que ha habido cuestionamientos en la entidad debido a que se publicaron tres de los seis millones de documentos que el departamento tenía en su poder por el caso Epstein.
Univisión también menciona que otro aspecto que tomaron en cuenta los legisladores es que el Departamento de Justicia reconoció haber retirado casi 48 mil archivos relacionados con el caso Epstein, en los que presuntamente se menciona al presidente Donald Trump.
El medio recuerda que en noviembre del 2025 el Congreso de EE. UU. votó a favor de que se hicieran públicos los archivos del caso Epstein, por medio de la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.
Lea también: Epstein pagó a empresas de reputación para que ocultaran los delitos sexuales contra menores en línea