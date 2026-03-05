Por qué la fiscal de EE. UU., Pam Bondi, sería citada para comparecer por el caso Epstein

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, habría sido citada para comparecer ante el Congreso de EE. UU. por el caso de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con medios como Univisión, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes habría votado el 4 de marzo para citar a Bondi, con 24 votos a favor y 19 en contra.

Univisión señala que fue la representante republicana Nancy Mace quien propuso citar a Pam Bondi.

El medio afirma que la principal razón por la que algunos legisladores solicitan la presencia de Bondi por el caso Epstein es esclarecer cómo ha manejado el caso el Departamento de Justicia de EE. UU.

Algunos afirman que ha habido cuestionamientos en la entidad debido a que se publicaron tres de los seis millones de documentos que el departamento tenía en su poder por el caso Epstein.

Univisión también menciona que otro aspecto que tomaron en cuenta los legisladores es que el Departamento de Justicia reconoció haber retirado casi 48 mil archivos relacionados con el caso Epstein, en los que presuntamente se menciona al presidente Donald Trump.

🚨 BREAKING: The House Oversight Committee just voted to subpoena Pam Bondi over the Epstein investigation.



24-19. Five Republicans crossed over.



This is massive.



Pam Bondi runs the DOJ that withheld Epstein images showing death and physical abuse. That redacted the names of… pic.twitter.com/45z2tJt6YN — Brian Allen (@allenanalysis) March 5, 2026

El medio recuerda que en noviembre del 2025 el Congreso de EE. UU. votó a favor de que se hicieran públicos los archivos del caso Epstein, por medio de la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

