Epstein pagó a empresas de reputación para que ocultaran los delitos sexuales contra menores en línea

Empresas y particulares fueron contratados o presentaron planes de acción detallados para el proyecto, con honorarios que alcanzaban los US$12 mil 500 mensuales, según cientos de páginas de correos electrónicos y documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado. Estas empresas, en distintos grados, se ofrecieron a atacar artículos periodísticos que destacaban la condición del financista como delincuente sexual, editar su página de Wikipedia y publicar artículos superficiales que buscaban destacar su filantropía y distorsionar los resultados de los motores de búsqueda, según los documentos.



"Para mí, nada es más importante", escribió Epstein a un socio en el 2010, y le indicó que buscase una empresa de gestión de reputación. En otras ocasiones, dijo que necesitaba que alguien rehiciera su Wikipedia y pidió consejo a sus amigos sobre sus "problemas con Google". Los documentos exponen el turbio ecosistema del lavado de reputación, donde firmas poco conocidas, a menudo impertérritas ante los historiales inapropiados de sus clientes, cobran por la experiencia técnica necesaria para remodelar su imagen pública en línea. Epstein buscó limpiar su huella digital mientras continuaba cultivando relaciones con multimillonarios, académicos y figuras públicas, apostando a que una presencia en línea más limpia facilitaría su regreso a las altas esferas de la sociedad. Las estrategias propuestas también muestran cómo Epstein aprovechó la filantropía para blanquear su reputación.



En el centro de la estrategia se encontraba Al Seckel, experto en ilusiones ópticas y cuñado de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein. Seckel, fallecido en el 2015, actuó como intermediario y diseñó una estrategia para lo que equivalía a una carrera armamentista de optimización de motores de búsqueda (SEO, en inglés) con el fin de silenciar los informes relacionados con la condena de Epstein en el 2008 por delitos sexuales contra menores. En un correo electrónico del 2010 a un posible contratista, Seckel dijo que el objetivo era "una presencia humanitaria muy positiva y exitosa para Jeff que esté omnipresente en la web".

"No podemos impedir que sus críticos decididos escriban sobre él", escribió Seckel, "pero sí podemos ofrecerles poco material del que agarrarse y, en cierto sentido, aburriría muchísimo a cualquier periodista sensacionalista". Las tácticas eran expansivas y altamente técnicas. Seckel describió el empleo de "equipos" en Filipinas para reescribir y enlazar contenido continuamente, con el fin de mejorar y debilitar el posicionamiento en Google. Creaban sitios web que describían los intereses científicos y filantrópicos de Epstein y promocionaban páginas de otras personas con el nombre de Jeffrey Epstein, incluido un bloguero deportivo y un médico especializado en trasplantes capilares.

Wikipedia, que ocupa un lugar destacado en Google y puede ser editada por el público, fue un campo de batalla central. Seckel y su equipo trabajaron para eliminar el lenguaje y suavizar la caracterización de los delitos de Epstein, por ejemplo, cambiando "chicas" por "acompañantes". Pero la comunidad voluntaria de editores de Wikipedia revirtió los cambios en cuestión de minutos, según los correos electrónicos. Finalmente, Seckel y su equipo lograron jaquear las direcciones IP de ciertos editores para impedir que interfirieran, escribió. Wikimedia, la organización sin fines de lucro que gestiona Wikipedia, no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, los registros públicos de la página de Epstein muestran numerosas ediciones en el 2010, y algunos editores fueron bloqueados posteriormente por un enfoque excesivamente positivo.

Sin embargo, los registros públicos de la página de Epstein muestran numerosas ediciones en el 2010, y algunos editores fueron bloqueados posteriormente por un enfoque excesivamente positivo. Reputation Changer, con sede en Pensilvania, afirmó que podría inundar los motores de búsqueda con contenido y dominar las primeras cuatro páginas de resultados de Google en un "Plan de acción para la reputación" del 2012. Acordó honorarios de US$12 mil 500 el primer mes y US$8 mil 500 mensuales a partir de ahí. La empresa creó varios sitios web y blogs, y redactó comunicados de prensa y artículos para eliminar todos los artículos negativos, excepto uno, de la primera página de Google en un mes, según un correo electrónico.

Reputation Changer presentó su candidatura a ser la empresa de Epstein después de pasar su nombre por su “comité de ética”, según correos electrónicos de un miembro del equipo de Epstein que formaban parte de los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Reputation Changer cambió su nombre a Brand.com en el 2013, y desde entonces ha cerrado. Bloomberg contactó a varios ejecutivos mencionados en los archivos, pero ninguno respondió a nuestra solicitud de comentarios. Epstein no siempre estaba satisfecho con los resultados, y a veces se quejaba del aumento vertiginoso de los costos de la operación de limpieza.

"Nunca me dijeron, nunca que había una tarifa de US$10 mil al mes; inicialmente dijiste que el proyecto tomaría 20… luego otros 10. Luego otros 10", le dijo en un correo electrónico a Seckel en el 2010. En otras ocasiones, le disgustaban las tácticas, y le pedía a Seckel que eliminara un perfil de Facebook recién creado, ideal para relaciones públicas. "Deshazte de él. Lo antes posible", escribió Epstein. El financista también recibió recomendaciones a través de contactos influyentes. Sultan Ahmed bin Sulayem, uno de los ejecutivos más destacados de Dubái, recomendó la firma israelí LookupPage.

Reenvió información del banquero Ketan Somaia, que describía cómo la compañía había ayudado a ocultar la cobertura de los cargos de fraude contra él en el 2011. Somaia fue condenado en Londres en el 2014 por obtener dinero mediante engaño y condenado a ocho años de prisión. Epstein le pidió a Bin Sulayem un contacto para LookupPage. No está claro si llegó a contratar a la empresa. LookupPage ya no existe como empresa. Un exejecutivo se negó a emitir comentarios, y varios otros no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los representantes de Bin Sulayem no respondieron a una solicitud de comentarios. Somaia tampoco respondió a la misma solicitud.

Otro contratista, Tyler Shears, fue recomendado a Epstein por el autoproclamado hacker Pablos Holman a petición del financiero. Shears se atribuyó el mérito de conseguir "artículos positivos en Forbes y el Huffington Post", según documentos incluidos en el comunicado del Departamento de Justicia. Shears enlaza a un artículo de Forbes de 2013 que cubre los esfuerzos de Epstein para financiar software de juegos, y a otro sobre su filantropía científica en el Huffington Post. Shears y Holman no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los representantes de Forbes y del ahora renombrado HuffPost no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

No todas las empresas estaban dispuestas a enfrentarse a Epstein. Reputation.com, con sede en California, envió un acuerdo de confidencialidad antes de las conversaciones preliminares a principios de 2012, pero finalmente se negó a representarlo. "Reputation.com dijo que no pueden representarlo debido a sus antecedentes. PERO Integrity Defenders sí lo hará", le dijo un asesor a Epstein. El fundador y exdirector ejecutivo de Reputation.com, Michael Fertik, declinó hacer comentarios.

Según el conjunto de correos electrónicos, Integrity Defenders obtuvo un pequeño contrato de US$2,449 dólares más impuestos en febrero del 2012, pero el equipo de Epstein concluyó que la firma no estaba progresando lo suficiente y siguió adelante. Alan Assante, entonces presidente de Integrity Defenders, no respondió a una solicitud de comentarios. Gregory Markel, fundador de Infuse Creative, con sede en California, escribió en el 2010 que su empresa no tenía ningún problema en ayudar a alguien que había sido acusado injustamente, "pero si hay algo de cierto en estas acusaciones y la condena, me temo que tendríamos que pasar".

En mayo del 2013, el fundador de Five Blocks, Sam Michelson, revisó el caso de Epstein y también se negó a aceptarlo. "Independientemente de los hechos —y sabemos que lo que se dice en línea a menudo no coincide con la verdad—, tomé la decisión hace varios años de no aceptar casos de esta naturaleza", escribió, según los correos electrónicos publicados.