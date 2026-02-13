Internacional
El informe que detallaría cómo EE. UU. habría pagado para deportar migrantes a varios países que no son los suyos
El informe detallaría cómo el gobierno de Donald Trump habría gastado US$30 millones para enviar inmigrantes a países lejanos que no son los suyos.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, camina hacia la limusina presidencial desde el Air Force One tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach el 6 de febrero de 2026 en Palm Beach, Florida. (Foto Prensa Libre: AFP)
Un reciente informe del presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado afirmó que el Gobierno de Donald Trump gastó más de US$30 millones para enviar inmigrantes a países lejanos que no eran los suyos.
Según un artículo de CNN, el informe detalla que, en algunos casos, el Gobierno estadounidense pagó por deportar a inmigrantes a un tercer país y, posteriormente, volvió a pagar para enviarlos a su país de origen.
El informe, según CNN, fue dirigido por la senadora Jeanne Shaheen y señala que la administración de Trump firmó supuestos acuerdos de alto costo para deportar “un número pequeño de ciudadanos a terceros países”.
Estos acuerdos consistían en que los terceros países aceptaban inmigrantes que no fueran ciudadanos suyos, a cambio de que Estados Unidos les ofreciera dinero o favores políticos.
“Muchos de los intentos de deportar a estos nacionales a terceros países se han topado con impugnaciones legales”, señala CNN.
De acuerdo con el informe, Estados Unidos habría enviado a nacionales de terceros países a más de 20 naciones, mientras buscaba consolidar acuerdos con otros gobiernos.
En relación con los acuerdos conocidos con países como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, se estima que le costaron a EE. UU. más de US$32 millones.
También señala el informe que la administración de Trump habría utilizado aviones militares para trasladar a los inmigrantes, en muchos casos con espacio para un número reducido de personas.
“Se estima que la administración Trump gastó más de US$7.2 millones en vuelos de deportación desde terceros países hasta enero del 2026 a al menos diez países, y es probable que los costos reales sean mucho mayores”, señala el informe.
