Estados Unidos comenzó a vender petróleo venezolano: ¿Envía dinero a Delcy Rodríguez?

Ha pasado más de un mes desde que el presidente estadounidense Donald Trump dijo a la población de Venezuela que, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana, dado que la nación mantiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un enorme fracaso. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de EE. UU, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump el domingo 4 de enero.

Sin embargo, las palabras del mandatario republicano generaron sentimientos encontrados entre la población venezolana, consciente del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de Venezuela en los últimos años, debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y múltiples sanciones internacionales.

A pesar de eso, los venezolanos tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solo como una fuente de riqueza nacional, sino como un recurso que les pertenece a todos, por lo que a miles de personas les preocupa que el Gobierno de los Estados Unidos asuma el control total de la industria petrolera de la nación.

¿EE. UU. está vendiendo petróleo venezolano?

Conforme a lo expuesto por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright —quien se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en dos décadas—, Trump está comprometido con transformar la relación para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo venezolano”.

Ante esta situación, la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó a Estados Unidos más de 40 millones de barriles de petróleo, por lo que el mandatario republicano señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él controlaría el fruto de esa venta para asegurarse de que fuera usado en beneficio de Venezuela.

“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar operaciones”, agregó el secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio.

De acuerdo con Marco Rubio, el Gobierno de China estaba recibiendo petróleo venezolano con un enorme descuento y ni siquiera lo estaban pagando con dinero: “Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo y se estaba entregando a los chinos como un trueque”, añadió el político.

¿Estados Unidos le envía dinero a Venezuela?

El pasado domingo 1 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos anunció que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por US$500 millones. No obstante, el dinero no está bajo el control de las autoridades venezolanas, sino de las estadounidenses, por lo que surgió la duda acerca de si Venezuela lo está recibiendo.

Según el servicio de noticias BBC News Mundo, el dinero que recibió Estados Unidos por el petróleo de Venezuela se está distribuyendo a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades del país sudamericano, por lo que las autoridades venezolanas sí reciben los fondos necesarios.

De conformidad con el secretario estadounidense Marco Rubio, los fondos para Venezuela se habían asignado de esta forma: 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas; 15% a otros sectores productivos, y 5% a personas naturales, ya que el mecanismo temporal se basa en el presupuesto creado por Delcy Rodríguez y compañía.