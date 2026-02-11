Bukele y otros presidentes acudirán a cumbre con Trump para abordar influencia china en la región

El presidente salvadoreño Nayib Bukele y otros mandatarios participarán en una cumbre presidencial promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de definir una estrategia para limitar el alcance de China sobre los recursos naturales y las rutas comerciales latinoamericanas, según informaron medios internacionales.

Los presidentes latinoamericanos alineados con la política de Trump se reunirán el 7 de marzo en Miami, según una publicación de Infobae.

La publicación detalla que el eje de esta convocatoria reside en la intención de frenar la creciente influencia de Pekín sobre los recursos naturales, la producción alimentaria y las rutas de comercialización del continente.

A finales del 2025, Trump propuso el denominado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, según la Estrategia de Seguridad Nacional difundida por su administración.

La norma refuerza el concepto de limitar la presencia de potencias extrarregionales en América Latina; además, la reciente Doctrina de Defensa de Estados Unidos otorga prioridad estratégica a la región y acelera medidas de disuasión dirigidas a China.

En las últimas semanas, Washington lideró una cumbre mundial sobre minerales críticos, insumos que determinan el pulso de la economía internacional y la seguridad global.

Al concluir el encuentro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado, comprometiéndose a distanciarse de los intereses chinos en la gestión de estos recursos y, a cambio, aseguraron un trato diferencial en futuras inversiones.

La lista de mandatarios invitados a la cumbre del 7 de marzo también incluye a Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; y Tito Asfura, de Honduras.

De este modo, se consolida su posición como socios estratégicos en el bloque impulsado por el mandatario estadounidense.

La estrategia no se limita al terreno minero. Washington también busca bloquear acuerdos que permitan a China robustecer su seguridad alimentaria, ampliar capacidades de inteligencia militar y acelerar proyectos de infraestructura clave para su comercio internacional.

Mientras Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador se alinean con la agenda estadounidense, Brasil, Colombia y México reafirman su cooperación económica con China.

Se contempla la posibilidad de que la Casa Blanca extienda nuevas invitaciones a otros líderes latinoamericanos con relaciones favorables con Washington.