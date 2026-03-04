Lo que dijeron los Clinton al ser cuestionados por congresistas en el caso Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, publicó el lunes recién pasado videos de las declaraciones a puertas cerradas del expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, como parte de la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El exgobernante compareció el viernes, lo que marcó la primera vez que un exmandatario se ve obligado a testificar en el Congreso por una citación. Durante su extensa declaración, Clinton intentó distanciarse de Epstein y afirmó que desconocía sus crímenes y que había dejado de relacionarse con él años antes de su primera declaración de culpabilidad, en el 2008. “No vi nada cuando estaba cerca de él que me hiciera darme cuenta de que estaba traficando con mujeres”, declaró. “No vi nada ni hice nada malo”.



Por su parte, en su declaración jurada de varias horas, el jueves pasado, Hillary Clinton afirmó no recordar haber conocido a Epstein y que solo había conocido a Ghislaine Maxwell, su colaboradora, de forma casual. Calificó la declaración de "teatro político" y cuestionó duramente el motivo de su declaración. Los republicanos de la Cámara de Representantes han citado a varias personas, en su mayoría demócratas, mencionadas en los millones de archivos relacionados con la investigación del gobierno federal sobre Epstein que han sido publicados por el Departamento de Justicia.

No han llamado al presidente Donald Trump, quien mantuvo una larga amistad con Epstein, pero ha declarado que conoció al criminal sexual en Palm Beach, Florida, y que tuvieron una pelea a mediados de la década del 2000. Trump ha mantenido que desconocía la conducta criminal de Epstein. A continuación, algunos puntos destacados de las declaraciones:

Bill Clinton dice que Larry Summers lo conectó con Epstein

En su declaración, Bill Clinton dijo que su ex secretario del Tesoro Larry Summers, entonces presidente de la Universidad de Harvard, fue el primero en recomendarle que entablara una relación con Jeffrey Epstein. Como recordó el expresidente, Summers —quien recientemente renunció a su cargo en Harvard, debido a su asociación con Epstein— lo llamó poco después de haber dejado el cargo, a finales del 2001 o principios del 2002, cuando Clinton estaba creando una fundación benéfica. Summers le habló de "un hombre llamado Jeffrey Epstein" que había hecho una contribución multimillonaria a la investigación del cerebro, afirmó Clinton, y describió a Epstein como una "persona ávida de información", que poseía un "avión enorme".

"Quería pasar algún tiempo hablando conmigo sobre economía y política", dijo Clinton, quien agregó que veía la aeronave como un medio económico para hacer viajes internacionales para su fundación. Después de efectuar alrededor de media docena de viajes a bordo del avión de Epstein, durante un par de años, dejó de hacerlo porque su fundación se había lanzado y tenía ofertas de transporte de personas que conocía mejor, dijo Clinton. Añadió que consideraba a Epstein "un hombre interesante, pero no creía que estuviera realmente interesado” en lo que él hacía. El exgobernante declaró ante el Comité que se enteró por primera vez de los crímenes de Epstein "en el 2008, cuando fue procesado”.

“No vi nada cerca de él que me hiciera darme cuenta de que estaba traficando con mujeres", aseguró. En otro momento, le dijo al Comité: “No creo que ninguna agencia policial me haya preguntado nunca —sobre Epstein—, y no sé lo suficiente como para decir nada voluntariamente”.

Hillary Clinton dice que "no sabía nada sobre" Epstein

Hillary Clinton testificó repetidamente que no conocía a Epstein. Pero, antes de la declaración, le dijeron que ella y él asistieron a un evento en la Casa Blanca, organizado por la Asociación Histórica de la Casa Blanca. "No recuerdo, en absoluto, haber tenido ninguna conversación en la Casa Blanca ni en ningún otro lugar ni a través de ningún dispositivo. No sabía nada de él", declaró Hillary Clinton cuando se le preguntó si había tenido alguna comunicación con Epstein. Ella testificó que conocía a Maxwell, “casualmente”, porque había salido con un conocido suyo: Ted Waitt, un desarrollador de software. Waitt, según la ex primera dama, llevó a Maxwell como invitado a la boda de la hija de los Clinton, Chelsea, en el 2010.

Dijo que no consideraba a Maxwell un amigo y que su hija habría sido “más amigable” con este, pero que “no tenía idea” de la frecuencia con la que interactuaban. La exfuncionaria se negó a caracterizar la relación entre Maxwell y Bill Clinton. "Tendrá que responder eso", señaló cuando se le preguntó si su esposo y Maxwell eran amigos.

Bill Clinton reacciona a una foto en un jacuzzi durante un viaje a Asia

A Bill Clinton le mostraron una foto suya en un jacuzzi, la cual fue hallada entre los archivos de Epstein y que ha llamado mucha atención. Recordó que la foto fue tomada mientras se encontraba en Brunei, al final de una larga etapa de uno de sus viajes por Asia. Él y su grupo, incluido Epstein, fueron huéspedes de un hotel propiedad del sultán de Brunei, con quien había establecido una cálida relación mientras era presidente, y pasaron tiempo en el jacuzzi y la piscina, que estaban ubicados en el mismo piso que algunas de sus suites. "Nadé un poco. Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que fuera. Me levanté y me fui a la cama", relató Clinton.

Bill Clinton niega haber visitado la isla de Epstein

Una demócrata del Comité, la representante Melanie Stansbury —Nuevo México—, interrogó a Bill Clinton sobre los informes de que había estado en la isla de Epstein, y él negó repetidamente haber visitado tal isla. También desmintió un informe, citado por Stansbury, que afirmaba que visitó la casa de Epstein durante su gestión presidencial.

Bill Clinton dice que no ha estado en contacto con Maxwell durante una década

Bill Clinton dijo que su primer recuerdo de haber conocido a Maxwell fue en su primer vuelo a bordo del avión de Epstein, cuando ella trabajaba para el financiero. La relación de Clinton con ella “duró más y fue más extensa que mi relación con el señor Epstein”, dijo, porque ella comenzó a “salir con” Waitt, el multimillonario tecnológico, que se convirtió en un importante donante de la Fundación Clinton. Clinton dijo que, según recuerda, no ha estado en contacto con ella durante una década o más. Dijo que no se enteró de su participación en el abuso sexual de niñas menores por parte de Epstein hasta que "la primera evidencia en su contra salió a la luz en 2019".

La declaración de Hillary Clinton se suspendió tras compartirse fotos

Casi 80 minutos después de la declaración, el abogado de Hillary Clinton interrumpió el interrogatorio republicano y dijo que se habían publicado en Internet fotografías de la exsecretaria de Estado testificando. El abogado argumentó que las fotografías, que habían sido compartidas por la representante Lauren Boebert (republicana de Colorado), violaban las reglas del comité y señaló que los Clinton habían pedido repetidamente que las declaraciones se realizaran en público. Visiblemente frustrada, Hillary Clinton dijo a los republicanos que si iban a compartir fotos de la entrevista, ella estaba “harta”.

"Pueden acusarme de desacato desde ahora hasta el fin del mundo. Esto es un comportamiento normal", dijo. "Todos nos regimos por las mismas reglas". La audiencia se suspendió. Al reanudarse la entrevista, el representante James Comer (republicano por Kentucky), presidente del comité, informó a los republicanos que no se podían publicar fotos ni videos de la declaración.

Los Clinton estuvieron acompañados por abogados de confianza

Los Clinton estuvieron acompañados por dos abogados que durante décadas estuvieron entre los aliados más confiables y protectores de su órbita. David Kendall es el abogado personal de los Clinton desde hace mucho tiempo, y Cheryl Mills fue asesora adjunta de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton y jefa de gabinete de Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Ambos son conocidos por su discreción y formaron parte del equipo legal que defendió a Bill Clinton en su juicio político en el Senado en 1999, en el que fue absuelto.