Qué dijo Bill Clinton sobre Epstein y por qué Trump dijo que no le gustaba verlo declarar ante el Congreso

Bill Clinton declaró este 27 de febrero ante el Congreso de EE. UU. por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein.

'The First Gentleman': La nueva novela de Bill Clinton y James Patterson

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asiste a la presentación de 'The First Gentleman', su tercera novela coescrita con el autor James Patterson, este martes en el Teatro Lincoln de Washington. (Foto Prensa: EFE)

Este 27 de febrero, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, declaró ante una comisión del Congreso sobre sus supuestos vínculos con el exfinancista Jeffrey Epstein.

El mandatario, de 79 años, fue una de las figuras públicas más relevantes en la reciente revelación de documentos que el Departamento de Estado hizo sobre el caso Jeffrey Epstein.

Este viernes, Trump insistió en que rompió relaciones con Epstein antes de que fuera condenado en el 2008 por delitos sexuales.

"No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein", dijo Trump ante la comisión, además de afirmar que "ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vio nunca nada que le hiciera dudar".

Aunque el nombre de Trump figura en los archivos de Epstein, no constituye prueba de que haya cometido algún delito.

"No tenía ni idea de los delitos que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres. (…) No vi nada, ni hice nada malo", dijo Trump.

Trump ha reconocido en varias ocasiones su relación con Epstein, pero ha negado haber cometido alguna falta y asegura que no hay acusaciones en su contra.

"No me gusta verlo ahí"

Por otro lado, Trump dijo este viernes que no le gustaba ver a Bill Clinton comparecer ante el comité del Congreso.

"No me gusta verlo sometido a un interrogatorio. Pero desde luego fueron mucho más a por mí", dijo Trump en la Casa Blanca.

A pesar de las múltiples solicitudes de legisladores demócratas para que Clinton comparezca ante el comité, el presidente ha insistido en su inocencia y en que fue "exonerado" del caso.

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Audiencias EE.UU. Bill Clinton Donald Trump  Jeffrey Epstein Sucesos Estados Unidos 

