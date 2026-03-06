Internacional
¿Señalamientos hacia Trump? qué contienen los nuevos archivos divulgados del caso Epstein
Dentro de los nuevos documentos divulgados hay una declaración de una mujer que señala a Trump de supuestamente haberla agredido sexualmente.
FOTO ILUSTRATIVA. El líder de la minoría del Senado de EE. UU., Chuck Schumer (R), pronuncia unas palabras durante una rueda de prensa sobre los esfuerzos de supervisión del Senado en relación con los archivos de Epstein en el Capitolio de EE. UU. en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 5 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.
Lo que ha llamado la atención de esta nueva tanda de documentos es que podría haber registros del FBI en los que existirían entrevistas con una mujer que habría señalado al presidente Donald Trump de haberla agredido sexualmente.
De acuerdo con información de Univisión, estos documentos presentan varias entrevistas de la mujer, quien dice que fue agredida sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.
El medio cita las declaraciones de la mujer, quien afirma que Jeffrey Epstein la habría llevado “a Nueva York o Nueva Jersey” y le presentó al actual mandatario estadounidense.
Los registros del FBI indican que, en el momento en que Trump presuntamente habría obligado a la mujer a llevar a cabo un acto sexual, ella lo mordió.
Además, señaló que varias víctimas, incluida ella, habrían recibido supuestas amenazas por vía telefónica para que guardaran silencio sobre lo ocurrido.
El Departamento de Justicia añade que, al momento de cuestionar a la mujer para que brindara más detalles del supuesto caso de agresión, dejó de responder las preguntas y cortó toda comunicación con las autoridades.
Univisión informa que los motivos por los cuales estas supuestas declaraciones en contra de Trump no se publicaron antes, según el propio Departamento de Justicia, fueron porque habrían sido “codificadas de forma incorrecta como duplicados”.
Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que no cometió alguna conducta indebida relacionada con Epstein y, según Univisión, el propio Departamento de Justicia ha dicho que los documentos contienen “acusaciones falsas y sensacionalistas contra el mandatario”.