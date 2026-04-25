Unión Europea evalúa plan de defensa conjunta ante posibles ataques sin Estados Unidos

La Unión Europea está elaborando planes para ayudar a los países a repeler un ataque militar, con o sin su aliado superpotencia, Estados Unidos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato, los funcionarios de la UE están estudiando cómo coordinar una respuesta conjunta en caso de que algún Estado miembro sea atacado, ya sea por fuerzas convencionales, un ciberataque o el tipo de migración militarizada que Bielorrusia ha desplegado a lo largo de su frontera con Polonia.

La alta diplomática de la UE, Kaja Kallas, informó a los líderes del bloque sobre esta iniciativa durante una cena el jueves en la cumbre celebrada en Chipre, según declaró ayer el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El objetivo es concretar qué ocurriría si un país de la UE activara la cláusula de defensa mutua, poco conocida, del bloque, según Kallas. “Es necesario que exista un entendimiento común sobre cómo se aplicaría la cláusula en la práctica”, declaró. “Debe pasar de lo abstracto a lo real”.

Este esfuerzo pone de manifiesto la urgencia de Europa por prepararse ante un posible fin de las garantías de seguridad estadounidenses, que sustentan la Otán y protegen al continente.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha amenazado con retirarse de la Otán, ha intentado anexionarse Groenlandia, territorio danés, y ha declarado la guerra a Irán sin consultar a sus aliados.

Kallas dijo que los funcionarios también analizarán qué sucedería si la cláusula se activa al mismo tiempo que el artículo 5 de la Otán, que establece que un ataque contra un miembro militar de la alianza es un ataque contra todos.

Los líderes de la UE respaldaron la iniciativa, según declaró el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

Chipre tiene un gran interés en que el bloque refuerce sus defensas conjuntas, dado que el país no es miembro de la Otán y es el miembro de la UE más cercano a las zonas de conflicto en Oriente Medio.

De hecho, a principios de mayo, un dron iraní atacó una base militar británica en la isla. “Hay varias preguntas”, dijo a los periodistas ayer por la mañana, refiriéndose a la cláusula de defensa mutua del bloque, el artículo 42.7. “Por ejemplo, si Francia activa el artículo 42.7, ¿qué países serán los primeros en responder?”.

“Es necesario que exista un entendimiento común sobre cómo se aplicaría la cláusula en la práctica”. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo

Un escenario

La UE se encuentra en una situación delicada: sus líderes intentan asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad sin dar la impresión de que ya no necesitan la protección de la Otán.

En toda la UE, los gobiernos están invirtiendo miles de millones en armamento, pero la defensa del continente aún depende del respaldo militar estadounidense a través de la Otán.

“La Otán sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva”, afirmó Kallas en su declaración.

Esa tensión planea sobre la labor conjunta de defensa de la UE. Según fuentes cercanas, en la reunión del jueves por la noche, los líderes ofrecieron una respuesta relativamente moderada a la presentación de Kallas, ya que no quieren generar controversia antes de la cumbre anual de la Otán en julio.

La iniciativa conjunta de defensa de la UE está estudiando actualmente ayudas que complementen a la Otán, como sanciones o ayuda financiera y humanitaria, señaló Kallas.

El artículo 42.7 del Reglamento de la UE establece que si un Estado miembro es “víctima de una agresión armada en su territorio”, los demás países tienen “la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”.

En teoría, la redacción parecería ir más allá del artículo 5 de la Otán, que solo compromete a un miembro a tomar las medidas que considere necesarias.

Pero la UE carece del poderío militar y la infraestructura de la Otán, que están estrechamente vinculados con Estados Unidos.

La cláusula de la UE solo se ha activado una vez, tras los atentados terroristas del 2015 en Francia. “El tratado no aclara qué sucede, cuándo y quién hace qué”, declaró ayer a los periodistas la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, la máxima ejecutiva de la UE.

Según informó Bloomberg, los embajadores y ministros de defensa de la UE también realizarán simulaciones del mecanismo de defensa mutua. Estos ejercicios imitarán el proceso de toma de decisiones que se seguiría si un Estado miembro solicitara apoyo militar al resto de la UE.