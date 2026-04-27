¿México pidió apoyo a la Interpol? los nuevos detalles de la muerte de Carolina Flores en Polanco

Con el paso de los días surgen más detalles sobre la muerte de Carolina Flores, una joven de 27 años, exreina de belleza en Baja California, donde habría sido asesinada presuntamente por su suegra.

La joven fue localizada sin vida el 15 de abril en una vivienda ubicada en Polanco, México.

Su esposo interpuso una denuncia ante las autoridades y señaló a su propia madre como responsable de la muerte de Flores.

Este 27 de abril, medios internacionales informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) de México habría pedido a la Interpol emitir una ficha roja internacional contra la suegra de Flores, identificada como Erika María.

Según el medio N+, la petición de la FGR para ampliar la búsqueda de la supuesta responsable fue enviada a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales.

🚨La búsqueda del feminicida de Carolina Flores Gómez escala a nivel mundial.



La FGR ha solicitado a la Interpol la ficha roja contra Erika María Guadalupe Herrera, señalada como presunta autora material del crimen que le arrebató la vida a la exreina de belleza.… pic.twitter.com/TD7fjxNtvi — Gremio 51 (@gremio_51) April 27, 2026

El medio agrega que la solicitud de la FGR se sustenta en una orden de captura emitida por un juez de control.

"Cabe señalar que la ficha roja es un mecanismo que permite a países colaborar en la localización y detención provisional de personas buscadas por la justicia", explica N+.

Actualmente, las autoridades continúan la búsqueda de la suegra de Flores, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

La hipótesis es que la suegra de la víctima habría utilizado un arma de calibre nueve milímetros en el crimen, cuyos motivos no han trascendido.

Tampoco hay confirmación oficial del paradero de la sospechosa.

En el domicilio, los paramédicos encontraron el cadáver de Carolina Flores con un disparo en la cabeza, según el medio local Telediario.

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