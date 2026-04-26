Cómo habría escapado la suegra de Carolina Flores luego de dispararle en su departamento

Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) mantiene activo un operativo de búsqueda a escala nacional, han trascendido nuevos detalles sobre cómo Erika María Guadalupe Herrera Coriant, señalada como presunta autora de la muerte de su nuera Carolina Flores Gómez, logró abandonar el departamento ubicado en la colonia Polanco sin ser interceptada.

De acuerdo con lo reportado por el periodista Carlos Jiménez, la presunta agresora no actuó con desesperación tras el hecho. Por el contrario, se movió con calma dentro del inmueble, recogió sus pertenencias y abandonó el lugar sin ser detenida, lo que le permitió ganar tiempo clave antes de que las autoridades iniciaran su búsqueda.

Según los detalles de la investigación reportados por Jiménez, tras el ataque, Erika Herrera dejó el arma en la cocina del inmueble, tomó sus maletas —las mismas con las que había llegado desde Ensenada, Baja California—, pidió un taxi y huyó, sin que su hijo la detuviera.

La investigación reveló que Herrera había manejado desde Ensenada hasta la Ciudad de México, recorriendo cerca de 2,826 kilómetros, y que llegó al departamento de Polanco el mismo 15 de abril, poco después de las 11 horas. El hecho ocurrió horas más tarde, ese mismo día.

La omisión de Alejandro Sánchez

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades es la actuación de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima e hijo de la presunta autora.

Las autoridades también investigan a Sánchez, luego de que, a pesar de haber estado presente en el momento del hecho, no lo denunció sino hasta un día después.

Alejandro justificó sus acciones al señalar que todo lo hizo por el bienestar de su bebé, pero este tiempo le habría ayudado a Herrera a escapar.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si su actuación podría derivar en responsabilidades legales, especialmente por no haber impedido la fuga ni reportar de inmediato el hecho.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

Búsqueda nacional y alerta migratoria

Ante el riesgo de que la sospechosa intente abandonar el país, la Fiscalía de la Ciudad de México activó una alerta migratoria contra Erika Guadalupe Herrera Coriant. La Policía de Investigación de la Ciudad de México la ha rastreado hasta el momento en dos ubicaciones.

Las autoridades incluso analizan solicitar una ficha roja a Interpol. Herrera tiene antecedentes en la vida pública de Ensenada, donde fue candidata a regidora, por lo que las autoridades no descartan que haya huido hacia el norte del país o que intente cruzar la frontera.

Según el medio El Mañana de Nuevo Laredo, la búsqueda se ha extendido a al menos dos estados más de la república, donde se sospecha que la mujer podría estar recibiendo refugio de conocidos o familiares.

En cuanto a la descripción física de la sospechosa, fue captada con cabello castaño oscuro recogido; vestía una prenda morada y pantalón con estampado animal print, además de portar un accesorio plateado en la muñeca.

La Fiscalía solicitó el apoyo ciudadano para dar con su paradero. Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, ha hecho un llamado público a la presunta agresora para que se entregue a las autoridades.