Disparos a quemarropa y las otras revelaciones del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana

Nuevos detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza, han salido a la luz a través de declaraciones del periodista mexicano Antonio Nieto, especializado en temas policiacos, quien fue entrevistado por Adela Micha en su canal digital La Saga.

La joven, de 27 años, fue asesinada el 15 de abril en el departamento donde vivía junto a su esposo y su hija de ocho meses, ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La principal sospechosa es su suegra, Erika María Herrera, quien se encuentra prófuga de la justicia y tiene una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con lo descrito por Nieto en la entrevista, con base en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Carolina Flores recibió un primer disparo a quemarropa. Cuando su cuerpo cayó al suelo, la agresora habría continuado disparando. "Le hacen un disparo a quemarropa, Adela, y cuando cae el cuerpo al piso le hacen por lo menos otros cinco disparos", narró el comunicador.

Nieto detalló además las zonas del cuerpo que recibieron los impactos: el pómulo izquierdo, el cuello y dos ángulos de la región occipital de la cabeza; estos últimos a una distancia aún más cercana, según los datos consignados en la carpeta de investigación.

Ante ese panorama, el periodista señaló que la forma en que se perpetró el ataque apuntaría a motivaciones profundas: "Lo cual evidentemente significa que había una disputa, que había un rencor, que había un tremendo resentimiento, un odio hacia esta joven", expresó.

Sobre el crimen

Según los reportes, el ataque ocurrió en la cocina del departamento, mientras el esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, se encontraba en otra habitación con la bebé en brazos.

Tras escuchar las detonaciones, Sánchez se acercó a la cocina y confrontó a su madre. El intercambio quedó registrado en una cámara de seguridad que la propia víctima había instalado para monitorear a su hija.

En la grabación se escucha a Erika María Herrera responderle a su hijo que su nuera "la hizo enojar" y pronunciar la frase: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó".

Según el medio Univisión, amigas de Carolina Flores declararon al programa ¡Siéntese quien pueda! que la relación entre la víctima y su suegra habría cambiado a partir del embarazo, aunque no precisaron la naturaleza exacta de esas fricciones. Esta versión coincide con lo que anteriormente declaró Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, quien señaló que las tensiones entre ambas se volvieron insostenibles durante ese período.

Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas y las autoridades mantienen la búsqueda de Erika María Herrera.