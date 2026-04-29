Qué se sabe del padre de Carolina Flores y cómo ocurrió su fallecimiento en California

Con el paso de los días han surgido nuevos detalles sobre la muerte de Carolina Flores en Polanco, México, y sobre cómo su suegra, quien se encuentra prófuga, es la principal sospechosa.

Ahora han salido a la luz datos sobre la vida privada de la exreina de belleza, en este caso de su padre, quien habría sido asesinado de forma similar a su hija, aunque en circunstancias distintas.

Según el medio Univisión, el padre de Carolina, Jorge Flores, falleció en el 2022 dentro de un casino en San Diego, California.

El medio relata que tres guardias de seguridad del casino habrían asfixiado a Flores al colocarle una rodilla en el cuello.

Univisión destaca que la muerte de Flores tiene similitudes con la de George Floyd.

La información, según el medio, fue corroborada por Cinthia y Javier, presuntos tíos paternos de Carolina Flores, quienes dieron una entrevista al youtuber Mafian TV.

El youtuber señaló que Carolina Flores llevó el caso civil de su padre y que se logró un acuerdo con el casino donde ocurrieron los hechos.

Se presume, según el youtuber y los familiares de Flores, que la exreina de belleza habría recibido US$2 millones como indemnización.

Finalmente, los familiares de Flores afirman que ese dinero habría sido uno de los principales motivos por los que la suegra de Flores la habría acribillado.

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