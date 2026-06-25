Qué es un doblete sísmico y cuál fue el caso reciente que se registró en Guatemala

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela volvieron a poner atención sobre un fenómeno conocido como doblete sísmico.

Se trata de una secuencia poco común en la que dos terremotos de magnitud similar ocurren en una misma región y con poca diferencia de tiempo.

Aunque el caso venezolano ha llamado la atención por la magnitud de los eventos, no es un comportamiento desconocido para los sismólogos.

De hecho, Guatemala registró un episodio bastante similar hace poco tiempo, en Jutiapa, según especialistas consultados.

¿Qué es un doblete sísmico?

Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) de la Universidad Mariano Gálvez, explica que se trata de “dos eventos sísmicos muy cercanos en espacio y tiempo, con magnitudes comparables y asociados a una misma zona de ruptura”.

Según el especialista, para identificar un doblete se toman en cuenta factores como la cercanía de los epicentros, el intervalo entre ambos eventos y la similitud de sus magnitudes.

“Generalmente hablamos de diferencias de apenas unas décimas y de sismos que ocurren dentro de una misma estructura tectónica”, señala.

“A diferencia de una secuencia convencional de réplicas, en un doblete ambos eventos pueden considerarse terremotos principales por la energía que liberan”, agrega Tzorin.

¿Ha ocurrido en Guatemala?

Sí. El ejemplo más reciente ocurrió el año pasado en Jutiapa, donde se registraron sismos de magnitudes 5.7 y 5.6, recordó el especialista.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos eventos ocurrieron con una diferencia de apenas 3 minutos y 36 segundos.

Además, los epicentros estuvieron separados por menos de 10 kilómetros, una de las características utilizadas para identificar este tipo de secuencias.

“Ese caso reúne las condiciones típicas de un doblete sísmico por la similitud de magnitudes, la cercanía espacial y el corto intervalo entre ambos eventos”, afirma Tzorin. El especialista añade que “fue una secuencia muy clara y probablemente el ejemplo más reciente de este fenómeno en Guatemala”.

FOTOGALERÍA Doble terremoto en Venezuela deja más de 180 fallecidos y varios heridos Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

¿Es un fenómeno raro?

Los dobletes sísmicos no son frecuentes, pero tampoco son considerados fenómenos excepcionales dentro de regiones con alta actividad tectónica.

“Son eventos menos comunes que las secuencias tradicionales de sismo principal y réplicas, pero forman parte del comportamiento normal de los sistemas de fallas”, explica Tzorin.

El experto considera que es probable que Guatemala haya experimentado otros casos similares a lo largo de su historia. “Seguramente han ocurrido más dobletes, pero no siempre se clasifican formalmente como tales porque requieren un análisis detallado de la secuencia y de las características de cada evento”, comenta.

“Lo importante es entender que la liberación de energía en una falla no siempre ocurre en un único terremoto. En ocasiones puede distribuirse en dos o más eventos principales dentro de un periodo relativamente corto”, concluye Tzorin.

Lea también: Descubren estructura circular única en El Tigre, Petén, en buen estado de conservación