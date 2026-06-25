Terremotos en Venezuela: Ricky Martin, Danny Ocean y Carlos Baute expresan solidaridad y ayudan a localizar a familiares afectados

Dos terremotos de gran magnitud sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio y han dejado cientos de heridos, damnificados y personas desaparecidas. Ante la emergencia, artistas como Danny Ocean, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, entre otros, manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano.

El miércoles, Venezuela fue sacudida por dos sismos que, según las autoridades, alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5. Además, informaron que en las últimas horas se han registrado al menos 30 réplicas que continúan afectando al país.

Reportes de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señalan que, hasta este jueves, los terremotos han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, mientras que el número de damnificados continúa en aumento.

Debido al colapso de edificios, la pérdida de viviendas y las evacuaciones, países como España, Estados Unidos y México extendieron su apoyo. Asimismo, artistas internacionales han enviado mensajes de solidaridad y puesto sus redes sociales al servicio de los afectados.

La emergencia también ha movilizado a figuras públicas, que han convertido las redes sociales en centros de búsqueda y difusión para ayudar a quienes intentan localizar a sus familiares. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien compartió un mensaje de solidaridad con los venezolanos.

"Mi querida gente de Caracas y todo el pueblo venezolano, hoy el mundo los mira con preocupación, pero también con un inmenso cariño. Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro. Que la esperanza sea más fuerte que el dolor, mi gente. Toda mi solidaridad y mi amor para ustedes", expresó el cantante.

En medio del estado de emergencia nacional, figuras del entretenimiento venezolano también se pronunciaron en apoyo de sus compatriotas y pusieron sus redes sociales al servicio de las familias afectadas. Uno de ellos fue el cantante y compositor Carlos Baute, quien ofreció sus plataformas para difundir información y ayudar a localizar a personas desaparecidas.

"Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo", resaltó. Además, compartió imágenes de los daños acompañadas del mensaje: "Qué tristeza tan grande. Gente de Caracas y de toda Venezuela, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a una persona o tiene alguna necesidad, comente y lo publico en mis historias".

El venezolano Danny Ocean también inició una campaña de apoyo en redes sociales para compartir información sobre personas trasladadas a hospitales y ayudar a quienes buscan contactar a sus familiares. Por medio de Instagram escribió: "¡Lugares que necesiten asistencia inmediata, peguen un grito en los comentarios!".

Asimismo, hizo un llamado: "Personas que estén dispuestas a colaborar, acérquense y apoyen en lo que se necesite. Coordinen en los comentarios. Esta publicación es solo para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito y para grupos que estén activos colaborando".

Posteriormente, compartió información sobre personas ingresadas en hospitales y publicó en sus historias fotografías de niños que buscan localizar a sus familiares tras resultar afectados por los terremotos.

A esta iniciativa se unió la creadora de contenido Lele Pons, quien replicó la publicación de Danny Ocean y compartió mensajes de ayuda de personas en Venezuela.

Otra de las figuras que se pronunciaron fueron los reyes del Reino de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, quienes compartieron en su cuenta el siguiente mensaje:

"Nuestro vecino país de Venezuela ha sido sacudido por devastadores terremotos. Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con las familias que hoy lloran o viven con angustia por sus seres queridos".

Los cantantes Mau y Ricky también compartieron en sus redes sociales que están orando por Venezuela y expresaron su solidaridad con el pueblo afectado.