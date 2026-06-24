Alejandro Fernández y los artistas que participarán en “La serenata más grande del mundo” durante el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en México

Desde un espacio acogedor que reúne a comunidades locales y aficionados del futbol en el FIFA Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Alejandro Fernández se presentará en la denominada "serenata más grande del mundo", donde compartirá escenario con otros artistas.

El concierto, que reunirá a aficionados nacionales y extranjeros en Guadalajara, se realizará este jueves 25 de junio. El evento marcará el regreso de Fernández a la Glorieta de la Minerva, considerada uno de los monumentos más emblemáticos de esa ciudad.

El multitudinario evento, creado para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor acontecimiento deportivo del planeta, dará la oportunidad a mexicanos y visitantes de Guadalajara de disfrutar de la música regional mexicana interpretada por "El Potrillo".

En la actividad también participarán músicos del regional mexicano invitados por el propio Fernández para acompañarlo, entre ellos sus hijos Alex y Camila Fernández, destaca Billboard.

El concierto, anunciado por "El Potrillo", se realizará a las 21 horas (México). Según el cantante, será una noche muy especial, acompañado por artistas como Julión Álvarez y Alfredo Olivas, además de miles de voces que cantarán al mismo tiempo.

El evento llegará días después de la presentación especial de Alejandro Fernández en la inauguración oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretó el Himno Nacional de México.

Billboard cita a medios locales de Guadalajara, donde "El Potrillo" expresó que su "corazón está palpitando a mil" por presentarse en la Glorieta de la Minerva, sitio donde no canta desde hace 19 años y que es un emblema para los tapatíos.

El intérprete de Me dediqué a perderte celebrará su concierto horas después del tercer enfrentamiento de la selección de México, donde venció 3-0 a la selección de República Checa, resultado que marcó su último partido de la fase de grupos, previo a su preparación para los dieciseisavos de final.

Uno de los primeros en confirmar su participación fue Alex Fernández, seguido por Julión Álvarez, quien destacó en redes sociales: "Ya quedamos, viejo, confirmado. Nos vemos, si Dios permite, compa".

A estos artistas se sumó Camila Fernández, quien celebró emocionada cantar en "la serenata más grande del mundo". Alfredo Olivas fue uno de los últimos en confirmar su participación en Guadalajara, donde interpretará sus mejores éxitos.