Senado de EE. UU. aprueba US$70 mil millones para operaciones migratorias y así se distribuirá

Este 5 de junio, el Senado de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que destinará aproximadamente US$70 mil millones para financiar operaciones migratorias.

El proyecto prevé que estos fondos se ejecuten hasta el final del mandato de Donald Trump, en el 2029.

La medida distribuirá los recursos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), principalmente para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Medios como CNN afirman que la iniciativa también busca proteger a estas agencias de futuras disputas en el Senado que podrían derivar en un cierre del Gobierno.

Uno de los puntos más polémicos es la ausencia de una cláusula que prohíba el fondo de US$1 mil 800 millones con el que Trump pretendía compensar a sus aliados que enfrentaron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

President Trump scored a major win overnight as the Senate voted to pass his $70 billion ICE and Border Patrol funding package.



The funding covers ICE and Border Patrol’s budgets for the next three and a half years, closing the standoff that began during the longest shutdown in… pic.twitter.com/x3Nsn1lTl0 — Fox News (@FoxNews) June 5, 2026

Tampoco incluye recursos para financiar la seguridad del futuro y controvertido salón de baile que Trump ha insistido en construir en la Casa Blanca.

El nuevo paquete se suma a los más de US$150 mil millones en fondos para las fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio del 2025 como parte de la amplia ley de recortes fiscales impulsada también por el presidente, lo que consolida a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) como dos de las agencias federales mejor financiadas del país.

SENATE PASSES $70 BILLION IMMIGRATION ENFORCEMENT PACKAGE



The bill advanced 52-47 after an overnight session, directing funds primarily to ICE and Customs and Border Protection. It now heads to the House.https://t.co/ijv7ADK41F pic.twitter.com/zY79SgzEPK — The Dallas Express News (@DallasExpress) June 5, 2026

Los demócratas rechazaron en bloque la iniciativa aprobada hoy por la Cámara Alta, al considerar que carece de salvaguardas para limitar las facultades de los agentes migratorios, y temen que derive en más abusos contra solicitantes de asilo y comunidades inmigrantes.

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