Senado de EE. UU. aprueba US$70 mil millones para operaciones migratorias y así se distribuirá

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Senado de EE. UU. aprueba US$70 mil millones para operaciones migratorias y así se distribuirá

El Senado de EE. UU. aprobó un paquete de US$70 mil millones para financiar operaciones migratorias tanto del ICE como de la Patrulla Fronteriza.

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Protestas contra el ICE en medio de una huelga de hambre de reclusos en un centro de detención en Nueva Jersey.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cargan contra la multitud de manifestantes durante una protesta contra el trato a los detenidos en el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 28 de mayo de 2026 (publicado el 29 de mayo de 2026). (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 5 de junio, el Senado de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que destinará aproximadamente US$70 mil millones para financiar operaciones migratorias.

El proyecto prevé que estos fondos se ejecuten hasta el final del mandato de Donald Trump, en el 2029.

La medida distribuirá los recursos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), principalmente para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Medios como CNN afirman que la iniciativa también busca proteger a estas agencias de futuras disputas en el Senado que podrían derivar en un cierre del Gobierno.

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Newark (United States), 29/05/2026.- A protester covers his face after getting knocked down and pepper-sprayed by Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents during a protest against the treatment of detainees at the Delaney Hall Detention Facility in Newark, New Jersey, USA, 28 May 2026 (issued 29 May 2026). About 300 detainees at Delaney Hall immigration facility center signed a letter, beginning a hunger strike over detention conditions since 22 May 2026. (Protestas) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

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Uno de los puntos más polémicos es la ausencia de una cláusula que prohíba el fondo de US$1 mil 800 millones con el que Trump pretendía compensar a sus aliados que enfrentaron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Tampoco incluye recursos para financiar la seguridad del futuro y controvertido salón de baile que Trump ha insistido en construir en la Casa Blanca.

El nuevo paquete se suma a los más de US$150 mil millones en fondos para las fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio del 2025 como parte de la amplia ley de recortes fiscales impulsada también por el presidente, lo que consolida a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) como dos de las agencias federales mejor financiadas del país.

Los demócratas rechazaron en bloque la iniciativa aprobada hoy por la Cámara Alta, al considerar que carece de salvaguardas para limitar las facultades de los agentes migratorios, y temen que derive en más abusos contra solicitantes de asilo y comunidades inmigrantes.

Lea también: Mundial 2026: Lo que se sabe del despliegue de agentes del ICE en los estadios de Estados Unidos






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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