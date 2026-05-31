Qué se sabe del toque de queda en Newark: horarios, área afectada y vigencia

El alcalde de Ras Baraka decretó un toque de queda en la ciudad de Newark luego de una nueva jornada de disturbios frente al centro de detención de migrantes Delaney Hall, donde manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) protagonizaron enfrentamientos.

Según informó el jefe edilicio en un comunicado, la medida busca garantizar la seguridad de los residentes y establece una restricción obligatoria de circulación en un radio de media milla alrededor de la instalación.

“Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, se establece un toque de queda obligatorio en un área de media milla a la redonda de Delaney Hall, con efecto inmediato”, indicó Baraka.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó este domingo un toque de queda tras una nueva noche de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de ICE frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.



"Para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes, se… pic.twitter.com/Summo6IL3Y — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 31, 2026

El alcalde, Ras Baraka, informó que el toque de queda entró en vigor de forma inmediata y se aplicará todas las noches entre las 21:00 y las 06:00 horas en un radio de aproximadamente media milla (0.8 kilómetros) alrededor del centro de detención de migrantes Delaney Hall. La medida no afecta a toda la ciudad ni a otros municipios de Nueva Jersey, sino únicamente al área cercana a la instalación, donde también quedó restringido el tránsito peatonal y solo podrán circular vehículos oficiales. Según las autoridades, la disposición permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras continúan las protestas y los operativos para garantizar el orden público en la zona.

“I’ll kill your whole f–king family. Your whole f–king family is dead. Your children, your wife, all dead."



A left-wing activist in Newark was caught on camera shouting those words at an unmasked ICE officer as protests outside the Delaney ICE facility turned chaotic.



Acting AG… pic.twitter.com/Dyi19NzM1h — Fox News (@FoxNews) May 29, 2026

“Voy a matar a toda tu maldita familia. Toda tu maldita familia está muerta. Tus hijos, tu esposa, todos muertos.”

Un activista de izquierda en Newark fue grabado gritando esas palabras a un agente de ICE sin mascarilla, mientras las protestas frente al centro de detención de ICE en Delaney se tornaban caóticas.

El fiscal general interino, Todd Blanche, respondió con contundencia, prometiendo que el "repugnante" activista será capturado y procesado, enfatizando que amenazar a un agente federal y a su familia es un delito federal.

“Eso es repugnante… y vemos su rostro y les prometo que lo encontraremos, y cuando lo encontremos, lo arrestaremos.” Traducción de post publicado por Fox News

Restricciones del toque de queda en Newark

A continuación los detalles del toque de queda y las restricciones que abarca

Horario: aplica diariamente desde las 21:00 horas hasta las 06:00 horas .

aplica diariamente desde las . Zona afectada: un perímetro de media milla (aproximadamente 0.8 kilómetros) alrededor del centro de detención de migrantes Delaney Hall .

un perímetro de alrededor del centro de detención de migrantes . Vigencia: la medida permanecerá en vigor hasta nuevo aviso .

la medida permanecerá en vigor . Tránsito peatonal: queda restringido en la avenida donde se encuentra el centro de detención.

queda restringido en la avenida donde se encuentra el centro de detención. Circulación vehicular: únicamente podrán ingresar y transitar vehículos oficiales en la zona restringida.

únicamente podrán ingresar y transitar en la zona restringida. Medidas de cumplimiento: las autoridades emitirán una advertencia inicial a quienes permanezcan en el área durante el horario restringido.

las autoridades emitirán una advertencia inicial a quienes permanezcan en el área durante el horario restringido. Sanciones: el incumplimiento continuado puede derivar en la expulsión de la zona, la emisión de citaciones y otras acciones legales.

Advierten sanciones por incumplir la restricción

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan el toque de queda enfrentarán medidas legales. Inicialmente, los infractores recibirán una advertencia para abandonar la zona, pero la negativa a acatar la orden podría derivar en expulsiones, citaciones y otras acciones judiciales.

La decisión se produce tras varios días de manifestaciones frente a Delaney Hall, donde parte de los aproximadamente 300 migrantes detenidos inició una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas dentro de la instalación.

Baraka señaló que la situación ha escalado en los últimos días y ha requerido una mayor intervención policial.

“Debido al agravamiento de la situación en Delaney Hall y a la creciente necesidad de intervención policial, es necesario tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad pública”, afirmó el alcalde, quien también reveló que varias personas fueron detenidas y que las fuerzas de seguridad incautaron armas durante los operativos.

MAYOR RAS J. BARAKA STATEMENT

ACTIVATING CURFEW FOR PUBLIC SAFETY AT DELANEY HALL pic.twitter.com/2LakahTDpg — City of Newark (@CityofNewarkNJ) May 31, 2026

Protestas por la política migratoria de Trump

Las manifestaciones del sábado estuvieron marcadas por momentos de alta tensión entre grupos que rechazan la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, simpatizantes de las acciones del ICE y agentes de seguridad desplegados en el lugar.

🚨 HOLY CRAP! NJ officer GOES BALLISTIC after leftists start shoving the fence at ICE Newark



"IF YOU PUSH THAT FENCE INTO MY FACE, I WILL THROW YOU ON THE GROUND AND ARREST YOU!"



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Go get 'em, boys!pic.twitter.com/z19YBxSk2Y — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 31, 2026

¡DIOS MÍO! Un oficial de Nueva Jersey se enfurece después de que unos izquierdistas comenzaran a empujar la valla en la oficina de ICE en Newark.

"¡SI EMPUJAN ESA VALLA CONTRA MI CARA, LOS TIRARÉ AL SUELO Y LOS ARRESTARÉ!"

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¡Vamos, muchachos! Eric Daugherty, traducción del post de X

Ante el aumento de los incidentes, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ordenó el despliegue de la policía estatal y habilitó una zona de protesta protegida para los manifestantes, después de que varias personas fueran arrestadas durante las concentraciones.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en los alrededores del centro de detención mientras continúan las protestas y crece la preocupación por la seguridad en la zona.