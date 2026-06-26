“Luego llegarán dos terremotos”: esto dijo el joven venezolano que habló de los temblores; sacerdote descarta que el video sea una profecía

El sacerdote Manuel Abac afirmó que la Iglesia Católica considera una coincidencia, y no una profecía, el video publicado por el joven venezolano Jesús López, conocido en redes sociales como “El servidor”, quien semanas antes de los temblores registrados en Venezuela aseguró que “luego llegarán dos terremotos”.

Más de 920 fallecidos y 3,360 heridos dejaro los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos el 24 de junio en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas. En medio de la tragedia, un video publicado semanas antes por el joven venezolano Jesús López, conocido en redes sociales como “El servidor”, se volvió viral porque miles de usuarios lo relacionaron con los sismos.

Durante una entrevista para Prensa Libre, el sacerdote Manuel Abac explicó la postura de la Iglesia Católica sobre ese video, difundido el 13 de mayo, en el que López aseguró que “luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica”. El religioso afirmó que la Iglesia considera que se trata de una coincidencia y no de una profecía.

¿Qué dijo Jesús López en el video?

Jesús López, creador de contenido en TikTok conocido como “El servidor”, publicó el video el 13 de mayo, más de un mes antes de los terremotos. Al inicio del mensaje afirmó: “Vengo a traerte un mensaje por parte del Espíritu Santo de Dios”.

Jesús López, conocido en redes sociales como “El servidor”, publica un video el 13 de mayo en el que menciona dos terremotos en Venezuela; el contenido se viraliza tras los sismos. (Prensa Libre)

Más adelante, aseguró que el mensaje era una advertencia para Venezuela y expresó:

“Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica”.

En el video también mencionó Caracas, Valencia, Amazonas, Bolívar, Mérida, Maracaibo, Sucre, Táchira, Maracay, Puerto Ordaz y Puerto Ayacucho, entre otras localidades, lo que hizo que el contenido cobrara notoriedad en redes sociales después de los movimientos telúricos.

El caso generó debate porque el video acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios, mientras usuarios lo interpretaron como una advertencia previa al desastre.

La postura de la Iglesia Católica

Consultado por Prensa Libre, el sacerdote Manuel Abac explicó que la Iglesia no considera que el video sea una profecía.

“La Iglesia lo ve como una coincidencia, esto que él ha logrado coincidir con lo que él dijo y justamente se dio; pero, repito, no es el único. Hay quienes han hecho otra serie de profecías y no se cumplen”, expresó.

El sacerdote Manuel Abac afirma que la Iglesia Católica considera una coincidencia, y no una profecía, el video viral publicado antes de los terremotos en Venezuela. (Prensa Libre)

Abac recordó que los terremotos han ocurrido a lo largo de la historia y tienen una explicación científica.

“Han habido siempre. Uno va a la Sagrada Escritura y es donde sacan estas profecías. Habrán terremotos, habrán catástrofes, pero eso ha pasado siempre. Los geólogos nos explican estas situaciones”, señaló.

“Nadie sabe el día ni la hora”

El sacerdote también explicó que este tipo de coincidencias no debe generar temor entre la población ni interpretarse como anuncios sobre el fin del mundo.

“Nosotros estamos en la certeza y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que dijo en la Biblia: ‘Nadie sabe ni el día ni la hora’. Eso es bíblico. Nadie puede profetizar cuándo será el fin del mundo”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la esperanza y solidarizarse con las víctimas.

Los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela dejan más de 920 fallecidos y 3,360 heridos, mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas. (Prensa Libre)

“La invitación es a la fe, obviamente a tender la mano a nuestros hermanos venezolanos, a ser sensibles, pero no quedarnos con estos miedos, porque Dios no viene para dar miedo; Jesús vino a darnos esperanza, salvación y serenidad a nuestras almas”, concluyó.

Mientras el video continúa circulando en redes sociales, las autoridades venezolanas mantienen las labores de rescate. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se reunió con expertos de Estados Unidos para evaluar las operaciones de atención y asistencia a las víctimas de los terremotos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.