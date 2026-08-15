Probabilidad de lluvia en Guatemala: paso de onda del este 27 continúa afectando al país

La onda del este No. 27 continúa su paso por la región y, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, el calentamiento durante el día y la influencia de un sistema de alta presión, favorecerá el incremento de las lluvias en varias regiones de Guatemala durante este sábado 15 de agosto.

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que los nublados se mantendrán principalmente del norte al centro del país.

Durante la la tarde y noche aumentará la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, pero será en determinadas regiones fuera de la capital.

¿Dónde hay mayor probabilidad de lluvia?

Según reportes de las primeras horas de este sábado, ha persistido abundante nubosidad y lloviznas en el Caribe, la Franja Transversal del Norte, el sur de Petén, el nororiente y el norte del Altiplano Central. Mientras que, en el resto de Petén, se observa nubosidad dispersa.

En contraste, las condiciones son más estables en Occidente, la Costa Sur y el suroriente, donde el cielo se presenta despejado. Sin embargo, estas condiciones cambiarían durante la tarde, cuando también podrían desarrollarse lluvias con actividad eléctrica.

El paso de la onda del este No. 27, por tanto, no significa que las lluvias se presentarán de manera uniforme en todo el territorio. Su interacción con la humedad disponible y el calentamiento diurno puede favorecer el desarrollo de tormentas de forma localizada.

La lluvia ya dejó acumulados importantes

Durante las últimas 24 horas, las estaciones sinópticas del Insivumeh reportaron lluvias principalmente en el norte y el Caribe del país.

El mayor acumulado correspondió a Puerto Barrios, Izabal, con 57 milímetros, seguido por la estación Mundo Maya, Petén, con 10.6 milímetros, y Cobán, Alta Verapaz, con 6.5 milímetros.

Estos registros muestran que algunas zonas ya han recibido lluvias antes del período de mayor actividad previsto para la tarde y noche.

Onda del este, humedad y calentamiento: ¿por qué aumenta la lluvia?

La onda del este es uno de los elementos que favorecen las condiciones lluviosas de este sábado, pero actúa junto con otros factores atmosféricos.

El pronóstico del Insivumeh identifica cuatro condiciones principales: la influencia de alta presión, el ingreso de humedad desde ambos litorales, el calentamiento diurno y el paso de la onda del este No. 27.

La combinación de estos elementos favorece el desarrollo de nubosidad y tormentas. Por eso, después de períodos de sol y calentamiento durante la mañana, algunas regiones pueden experimentar un cambio rápido hacia condiciones lluviosas durante la tarde.

Este comportamiento también explica que la mayor actividad no necesariamente ocurra desde las primeras horas del día. En varias regiones, el escenario previsto es de lloviznas o nublados durante la mañana y lluvias más desarrolladas por la tarde y noche.

¿Qué regiones deben tener mayor precaución?

El Insivumeh advierte sobre la posibilidad de tormentas locales severas, que podrían generar abundante lluvia, viento fuerte y, en algunos casos, caída de granizo.

Las condiciones de mayor atención abarcan las regiones donde se espera el desarrollo de estas tormentas, particularmente desde el norte hacia el centro del país y, posteriormente, sectores de Occidente, Bocacosta y suroriente.

Ante la intensidad que pueden alcanzar algunas lluvias, el instituto recomienda mantener precauciones por posibles crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa y lahares en la cadena volcánica.

La recomendación cobra especial importancia en áreas donde ya se han registrado lluvias y en sectores montañosos, donde las precipitaciones pueden concentrarse en períodos cortos.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de Guatemala?

En la capital se reporta viento del norte de aproximadamente 20 kilómetros por hora y se prevé que continúe el viento norte moderado en el Altiplano Central.

El cielo puede presentar cambios durante el día: las condiciones de mayor estabilidad de la mañana pueden dar paso al desarrollo de nubosidad y lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Por ello, aunque la lluvia no necesariamente será constante durante toda la jornada, existe posibilidad de tormentas puntuales de intensidad variable.

¿Cuál es el pronóstico para el domingo?

Para el domingo 16 de agosto se prevé una disminución considerable de las condiciones lluviosas respecto del sábado. Sin embargo, todavía podrían presentarse precipitaciones en sectores montañosos y volcánicos.

El pronóstico para el fin de semana también contempla temperaturas elevadas en las regiones norte, sur y oriente. En Petén y el Valle de Oriente, las máximas podrían alcanzar entre 37 y 39 grados Celsius, mientras que en la Costa Sur oscilarían entre 35 y 37 grados.

En el área central, incluida la Ciudad de Guatemala, las máximas se ubicarían entre 26 y 28 grados Celsius.

Así, el paso de la onda del este No. 27 marca un sábado con mayor potencial de lluvias y tormentas, mientras que para el domingo se espera una reducción de las precipitaciones, aunque sin eliminar por completo el riesgo de eventos fuertes en zonas montañosas.

Lea también: ¿El eclipse solar provocó las nubes sobre la capital? Insivumeh explica qué ocurrió este 12 de agosto