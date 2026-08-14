Conred e Insivumeh investigan vibraciones en zona 16 y descartan que sean por un sismo tectónico

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este viernes 14 de agosto que personal de esa institución y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) efectúa evaluaciones en Hacienda Real, zona 16 de la capital, luego de reportes de vibraciones en el sector.

Los movimientos fueron detectados por la Red Sismológica Nacional, pero el análisis de las señales determinó que no corresponden a un sismo tectónico ni están relacionados con una falla geológica. Por esa razón, no fueron incluidos en los boletines sismológicos ni reportados en la aplicación oficial.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, informó en conferencia de prensa que uno de los movimientos fue detectado inicialmente con una magnitud de 2.8, aunque el análisis posterior descartó que se tratara de un sismo.

Un especialista del Insivumeh explicó que este viernes se registraron al menos cuatro eventos de este tipo y que las señales observadas en los sismogramas no corresponden a actividad sísmica.

Las autoridades aún investigan qué origina las vibraciones. Los equipos técnicos efectúan una inspección en el área y, de ser necesario, utilizarán un dron y un radar de penetración del suelo para determinar la causa.

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, pidió a la población informarse únicamente por los canales oficiales. También recomendó mantener preparada la Mochila de las 72 Horas y revisar el Plan Familiar de Respuesta.

📌 COMUNICADO DE PRENSA - CONRED INFORMA. pic.twitter.com/jK4N86RFt9 — CONRED (@ConredGuatemala) August 14, 2026

Recomendaciones ante un posible sismo

Aunque el Insivumeh descartó que las vibraciones reportadas en la zona 16 estén asociadas a un sismo tectónico, Guatemala registra actividad sísmica, por lo que la Conred recomienda mantener medidas de prevención y conocer cómo actuar ante un movimiento.

Contar con un Plan Familiar de Respuesta y conocer las rutas de evacuación

y conocer las rutas de evacuación Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda

dentro de la vivienda Mantener preparada la Mochila de las 72 Horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna y radio

con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna y radio Durante un sismo, mantener la calma y alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer

Evacuar de forma ordenada, sin correr ni empujar, cuando sea necesario

Después del movimiento, verificar posibles daños y mantenerse atento a réplicas

Seguir únicamente la información y las indicaciones de las autoridades

Reportar cualquier situación de emergencia al 119

La Conred indicó que mantiene, junto con el Insivumeh y las instituciones que integran el Sistema Conred, el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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