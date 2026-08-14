Obras del Aerómetro afectan la circulación en el bulevar Liberación y obligan a buscar vías alternas

Los trabajos que se efectúan en el bulevar Liberación por el proyecto Aerómetro obligan a reducir carriles de circulación en un sector de esta vía, mientras agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) regulan el paso de vehículos y las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que desde este 14 de agosto se intervienen cuatro carriles del bulevar Liberación: dos del lado de la zona 12 y dos en el área de la zona 8.

Los trabajos se concentran entre el puente de la calzada Atanasio Tzul y la pasarela que comunica el sector de Kodak con el área de Pamplona.

Montejo explicó que agentes de la PMT regulan el tránsito en las entradas y salidas de los puntos intervenidos.

La reducción de carriles ocurre en un sector que sirve de conexión entre distintas zonas y vías principales de la capital. Usuarios de redes sociales han comentado que la medida repercute en varias rutas, debido a los desplazamientos que convergen en el bulevar Liberación.

Recomiendan rutas alternas

Ante las complicaciones para circular por el sector, Montejo enumeró varias opciones que los automovilistas pueden utilizar para evitar el tramo intervenido.

Una de las alternativas para quienes se desplazan desde el Periférico es dirigirse hacia el puente Cejusa. Para los conductores que circulan desde la calzada Roosevelt, las opciones incluyen la 16 avenida, conocida como avenida Carabanchel, y la 13 calle de la zona 11.

También se puede utilizar la 15 avenida hacia la 13 calle de la zona 11.

Otra posibilidad para quienes circulan por el bulevar Liberación es desviarse, después de la estación de los Bomberos Municipales, hacia la 14 avenida de la zona 12 y continuar hacia el sector antiguamente conocido como Pan Europa.

Desde ese punto, los automovilistas pueden dirigirse hacia la colonia Pamplona y continuar hacia la Escuela Normal o el Instituto Fishman. Otra alternativa es circular por el interior de Pamplona, sobre la 3a. calle de la zona 13, para llegar al viaducto de Tecún Umán.

Los conductores procedentes de la calzada Roosevelt también pueden utilizar la vía exclusiva de El Trébol, circular por los alrededores del estadio El Trébol y continuar hasta la avenida Santa Cecilia.

Montejo mencionó además como alternativa el recorrido desde la plaza Mariachis hacia la avenida Bolívar y la 35 calle de la zona 3, para continuar hacia la zona 8.

Opciones durante la tarde

Para la tarde y noche, las autoridades también recomiendan utilizar la 13 calle de la zona 9 hacia la zona 10 como alternativa al bulevar Liberación.

Montejo destacó especialmente la 10a. calle de la zona 9 para llegar a la avenida La Castellana.

Desde La Castellana, los conductores pueden dirigirse hacia la 40 calle C y continuar hasta el sector de Kodak, en Pamplona.

Otra posibilidad es utilizar la rampa o el puente de La Castellana, que funciona contra la vía a partir de las 16 horas, para trasladarse hacia el puente El Trébol. Según Montejo, ese recorrido puede hacerse en menos de siete minutos.

El funcionario también mencionó otras alternativas más alejadas del punto de los trabajos, entre ellas el Periférico, la 13 calle del sector de Cejusa, la avenida Elena y la avenida del Cementerio.

Habilitan carril reversible

La PMT de la Ciudad de Guatemala informó, además, que habilitó de manera urgente un carril reversible en el bulevar Liberación, frente al Zoológico La Aurora, debido al incremento de viajes y vehículos en la vía pública.

Según la institución, esta alternativa busca facilitar la circulación hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, el Domo de la zona 13, la colonia Aurora y Pamplona.

La ruta también permite conectar con la calzada Atanasio Tzul, la avenida Petapa y la calzada Aguilar Batres.

De acuerdo con la PMT, el carril reversible permite evitar el viaducto de Tecún Umán y distribuir la carga vehicular. La institución recomendó consultar sus medios oficiales para conocer las actualizaciones sobre la movilidad en el sector.

Las autoridades mantienen la regulación del tránsito en los puntos donde se desarrollan los trabajos y recomiendan a los automovilistas considerar las rutas alternas antes de desplazarse por el bulevar Liberación.

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