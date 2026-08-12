¿El eclipse solar provocó las nubes sobre la capital? Insivumeh explica qué ocurrió este 12 de agosto

La particular nubosidad que cubrió gran parte del valle de la ciudad de Guatemala coincidió este miércoles 12 de agosto con el eclipse solar. ¿Qué tipo de nubes se observaron y existe alguna relación entre ambos fenómenos? El Insivumeh explica qué ocurrió sobre la capital.

Durante la tarde de este miércoles, desde distintos puntos de la capital se observaron grandes concentraciones de nubes blancas, algunas con sectores más oscuros. El fenómeno coincidió con el eclipse solar que recorrió zonas de Norteamérica, Europa y el oeste de África, circunstancia que podía generar dudas sobre una posible relación entre ambos acontecimientos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicó que la nubosidad respondió a condiciones atmosféricas propias de la época lluviosa y, principalmente, al paso de la onda del este número 26.

“No hay ninguna relación de la atmósfera con los eventos astronómicos. Sin embargo, pues al menos lo de los rayos solares sí nos afecta en cuanto a la atmósfera, pero ya estos eventos astronómicos, como lo es el eclipse, no tienen nada que ver con este tipo de nubosidad que se está dando”, explicó una fuente del Insivumeh.

¿Qué tipo de nubes se observaron?

Según la explicación del Insivumeh, parte de la nubosidad observada correspondía a nubes de desarrollo convectivo. Estas se forman cuando el aire cálido y húmedo asciende y, bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, puede dar origen a nubes de tormenta.

El instituto informó que este miércoles el territorio nacional estaba bajo la influencia de la onda del este número 26, la cual favoreció el ingreso de humedad y el desarrollo de nubosidad en varios sectores.

“Con las temperaturas altas, la inestabilidad debido a la onda del este y la humedad que se presentan en el ambiente se favorece que se desarrollen estas nubes convectivas, que son las nubes de tormenta”, explicó el Insivumeh.

Este tipo de nubosidad puede producir actividad eléctrica, viento fuerte y, en determinadas condiciones, granizo, especialmente en sectores montañosos y de gran altitud.

El Insivumeh también reportó la posibilidad de tormentas locales severas en sectores de Occidente, Boca Costa y el Altiplano Central, incluida la capital, así como en áreas del Caribe y los valles de Oriente.

Además de las nubes de desarrollo vertical, personal de la institución señaló que podía observarse nubosidad alta desplazada por el viento y asociada con la actividad atmosférica registrada durante la jornada.

Nubes cubren parte del valle de la ciudad de Guatemala, vistas este miércoles 12 de agosto desde la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

La nubosidad se extiende sobre distintos sectores de la capital durante la tarde de este 12 de agosto. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

Formaciones nubosas se observan sobre el valle de la ciudad de Guatemala desde la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

El cielo sobre la capital presenta abundante nubosidad este miércoles 12 de agosto, durante el paso de la onda del este número 26. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

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