Dos temblores se registran en el Pacífico este 14 de agosto, mientras autoridades investigan vibraciones en zona 16

Dos sismos fueron registrados este viernes 14 de agosto en el Océano Pacífico, con poco más de una hora y media de diferencia, según información preliminar del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El primer evento tuvo magnitud 3.8 y ocurrió a las 10.02 horas, con región epicentral en el océano Pacífico y una profundidad de 55 kilómetros. De acuerdo con el reporte preliminar, se localizó en las coordenadas 12.91 de latitud y -88.82 de longitud.

Posteriormente, a las 11.49 horas, el Insivumeh registró otro sismo de magnitud 4.0, también con región epicentral en el océano Pacífico. Este ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros, en las coordenadas 14.05 de latitud y -93.00 de longitud.

Los dos informes fueron identificados por el Insivumeh como información preliminar y sujeta a cambios.

Investigan vibraciones de la zona 16

Vecinos de la zona 16 capitalina reportaron vibraciones en los suelos, las cuales son evaluadas por el Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizan este viernes.

Las autoridades indicaron que las vibraciones no corresponden, según las primeras evaluaciones, a actividad sísmica producida por una falla geológica.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó que uno de los movimientos de la zona 16 fue detectado inicialmente con una magnitud de 2.8, pero el análisis técnico posterior permitió establecer que no correspondía a un sismo.

“Este evento no corresponde a un movimiento sísmico producto de una falla. Corresponde a otra acción que nosotros estamos evaluando y determinando”, explicó Rojas.

Continúa la investigación en zona 16

Equipos del Insivumeh y la Conred continúan trabajando para establecer qué provoca las vibraciones reportadas por vecinos. Las primeras evaluaciones incluyeron vuelos con dron y la ubicación de puntos específicos para efectuar mediciones.

También se realizan estudios con georradar para obtener información técnica del área antes de establecer conclusiones sobre el origen del fenómeno.

INSIVUMEH y @ConredGuatemala continúa en el área de zona 16 haciendo las evaluaciones correspondientes para determinar los movimientos sentidos este viernes 14 de agosto por personas que habitan en el área. pic.twitter.com/RzoBJRudFB — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 14, 2026

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, aclaró que la colocación de señalización preventiva en el sector no significa que el área haya sido declarada de riesgo, sino que forma parte de las acciones de evaluación.

Las autoridades pidieron a los vecinos mantener la calma, atender la información oficial y conservar las medidas habituales de prevención mientras continúan los monitoreos.

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