Gramilla, pista y luces: las mejoras del estadio Doroteo Guamuch Flores que atraen a firmas nacionales e internacionales

El nuevo proceso para la renovación del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores tiene un nuevo avance. Diez firmas y organizaciones especializadas, tanto locales como extranjeras, presentaron expedientes formales de Expresión de Interés (EOI) para asumir los trabajos de modernización del principal recinto deportivo del país.

La convocatoria, que cerró tras ser lanzada el pasado 30 de junio del 2026, formó parte de un sondeo de mercado conducido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

El objetivo fue medir el pulso de la industria para diseñar una licitación competitiva y con estándares internacionales, informó la CDAG en un comunicado emitido el recién pasado 13 de agosto, en el que se aclaró que este proceso de sondeo no constituye una adjudicación ni otorga ventajas a los participantes.

Sin embargo, la información técnica recabada permitirá definir los costos reales, tiempos y especificaciones para publicar las bases de la licitación pública formal.

Las áreas que atraen a los oferentes

El llamado tuvo alcance global al difundirse a través del Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM), la plataforma Quantum, embajadas, colegios profesionales y entidades rectoras del deporte como la FIFA y World Athletics.

La respuesta del mercado se concentró en los cuatro componentes centrales que transformarán la infraestructura de la cancha y sus alrededores.

En el área de atletismo y campo, un total de ocho empresas expresaron su intención de instalar la nueva pista de carreras con certificación internacional, mientras que una cantidad similar de postulantes se inclinó por los trabajos que abarcan la colocación de la nueva gramilla, la reestructuración del sistema de drenajes y la automatización del riego.

De igual forma, la renovación de la infraestructura técnica y la comodidad para los aficionados captaron propuestas de firmas especializadas. Un grupo de ocho proveedores mostró su disposición para asumir el diseño e instalación del sistema de iluminación deportiva de alta tecnología, en tanto que siete empresas se postularon para encarar el suministro y montaje de la nueva gradería abutacada.

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Ruta para continuar con la remodalación

Este nuevo intento por remozamiento busca dejar atrás los tropiezos que paralizaron las obras en el recinto.

El proyecto original quedó frenado en casi el 30 % de avance físico tras detectarse anomalías administrativas y de planificación en la gestión contratada anteriormente, caso que la Contraloría General de Cuentas trasladó al Ministerio Público en tres denuncias presentadas en abril de este mismo año.

Ante la rescisión del contrato previo, cuyo plazo límite era el 6 diciembre del 2025, la CDAG recurrió a la asistencia técnica e intermediación del PNUD para reestructurar el evento desde cero bajo un marco de transparencia e idoneidad técnica. Con la fase de mercado completada, el Estadio Doroteo Guamuch Flores se alista para la siguente etapa que llevará eventualmente a la selección de las empresas que ejecutarán la obra.

En resumen, estas fueron las respuestas de los oferentes:

Pista de atletismo certificada: 8 empresas interesadas.

Gramilla, drenajes y riego automatizado: 8 postulantes.

Sistema de iluminación deportiva: 8 proveedores.

Suministro e instalación de butacas: 7 propuestas.

@📄🩵 Avanza la contratación de las obras de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores 🏟️, tras amplia respuesta del mercado nacional e internacional.



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