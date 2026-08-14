Tribunal absuelve a exagente de la PNC señalado de dirigir estructura vinculada con narcotráfico

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal absolvió a Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias “Stuart”, de los delitos de promoción y fomento, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Los jueces consideraron que la prueba presentada por el Ministerio Público (MP) fue insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de Alfaro Bravo por los delitos de promoción y fomento y asociación ilícita.

En cuanto al delito de lavado de dinero u otros activos, los jueces señalaron que existían dudas razonables, por lo que también fue absuelto.

El MP había solicitado al Tribunal Décimo de Sentencia Penal que Alfaro Bravo fuera condenado a 22 años de prisión por los delitos de promoción y fomento, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Alfaro Bravo había sido señalado por el MP de lavar dinero proveniente de actividades de narcotráfico y de dirigir una estructura criminal que, presuntamente, contó con la colaboración de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para evitar su captura y obstaculizar las investigaciones en su contra.

El proceso judicial cobró relevancia de nuevo después de que Alexandro José Galindo Arellano, cuya captura, en el 2016, dio origen a la investigación contra la estructura atribuida a Alfaro Bravo, sobreviviera a un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

En ese hecho murieron dos hombres, identificados por las autoridades como presuntos pandilleros, quienes fueron atacados a balazos mientras se desplazaban en un picop. Galindo Arellano resultó herido y sobrevivió.

Las autoridades investigan el caso y lo relacionan con disputas entre estructuras criminales, entre ellas la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el grupo conocido como Los Caradura.

La captura que originó la investigación

La investigación contra la presunta estructura de narcotráfico comenzó el 10 de agosto del 2016, cuando agentes capturaron a Galindo Arellano en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, el detenido pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas de droga ocultas en su organismo.

De acuerdo con el MP, esa captura permitió desarrollar una investigación que derivó en el decomiso de cuatro kilogramos de cocaína y US$200 mil en efectivo, incautados el 14 de junio del 2018.

Operativo

El 13 de marzo del 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad efectuó 40 allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Escuintla.

Como resultado, fueron capturadas 15 personas, entre ellas cinco agentes de la PNC.

El MP sostiene que el principal cabecilla era Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias “Stuart”, exintegrante de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Según la acusación, la organización, identificada como Los Stuart, habría operado entre el 25 de mayo del 2017 y el 13 de marzo del 2019 y se dedicaba al tráfico internacional de drogas, almacenamiento de estupefacientes y lavado de dinero.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.