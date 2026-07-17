Temblor en Guatemala: cuánto incrementó el oleaje en la costa tras la alerta de tsunami este 17 de julio

El temblor de magnitud 7.4, sensible este viernes 17 de julio en Guatemala y con epicentro frente a las costas de Chiapas, México, activó una alerta de tsunami, por lo que el Insivumeh compartió detalles sobre el oleaje.

Edwin Rojas, director del Insivumeh, detalló en conferencia de prensa que el sismo fue sensible en el territorio nacional porque el epicentro se registró a 18 kilómetros de profundidad, como resultado del proceso de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe.

Aclaró que no se trata de un enjambre sísmico, sino de una secuencia caracterizada por un sismo principal y 42 réplicas.

Añadió que algunos de los sismos han sido sensibles, principalmente en el sur del país.

Rojas indicó que los temblores originaron que el Centro de Alertas para Tsunamis del Pacífico emitiera una alerta de tsunami para las costas de Guatemala. Sin embargo, esta fue cancelada a las 11.04 horas, después del arribo de los primeros efectos del oleaje, que aumentó entre 30 y 34 centímetros sobre el nivel habitual en San Marcos y parte del litoral.

También en la conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, indicó que se han reportado 58 emergencias: 12 en San Marcos, 11 en Quetzaltenango, nueve en Sololá, ocho en Huehuetenango, siete en Suchitepéquez, cuatro en Quiché, tres en Guatemala y una en Retalhuleu, Totonicapán, Sacatepéquez y El Progreso.

Para leer más: 10 puntos clave del temblor que afectó a Guatemala y México

Agregó que la onda sísmica tuvo mayor impacto en Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.