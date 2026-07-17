¿Qué son las réplicas y por qué ocurren en un sismo o temblor como el que ocurrió en Guatemala?

A 165 kilómetros de San Marcos se registró este viernes 17 de julio un sismo de magnitud 7.4, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a Chiapas, México.

El sismo se sintió en gran parte del territorio nacional y también en México. El movimiento sorprendió a la población a las 8.48 horas. Con el paso de las horas, el Servicio Sismológico de Guatemala ha reportado diversos movimientos telúricos sensibles en algunos departamentos.

Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha informado sobre viviendas afectadas y derrumbes derivados del sismo principal. Aunque después del temblor se habló de una alerta de tsunami, a las 11.04 horas el Insivumeh la canceló.

Antes de las 12 horas, el Insivumeh contabilizaba más de 12 réplicas, mientras que el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en cuatro departamentos: San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Por su parte, Helén Morán, ingeniera geóloga y analista del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), explicó a Prensa Libre que, por la ubicación en la zona de subducción, su profundidad y su mecanismo focal, el fenómeno podría corresponder a un evento interplaca de tipo thrust.

Debido a la magnitud del sismo principal, las réplicas podrían continuar durante las próximas horas, ya que ocurre una redistribución de esfuerzos alrededor del área de ruptura.

¿Qué son las secuencias sísmicas y las réplicas?

Las réplicas son sismos de menor intensidad que ocurren después de un terremoto principal y, por lo general, tienen una magnitud inferior, explicó Morán.

Estas se producen porque, tras la ruptura inicial, la falla y las rocas circundantes continúan reajustándose hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio.

Por ello, las réplicas forman parte del comportamiento normal de una secuencia sísmica, explicó. En consecuencia, sería normal que continúen presentándose, principalmente en áreas cercanas al evento principal.

Explicación sobre las replicas que se han registrado este viernes 17 de julio de 2026. (Ilustración Prensa Libre: cortesía SSG)

¿Por qué se debe estar atento a las réplicas?

Aunque la mayoría de las réplicas son de menor magnitud que el sismo principal, algunas pueden ser lo suficientemente fuertes como para sentirse e, incluso, causar daños adicionales, explicó la ingeniera geóloga.

Morán indicó que las réplicas podrían ocasionar daños, especialmente en edificaciones que ya fueron debilitadas por el evento principal. Por ello, recomendó seguir las instrucciones que emitan las autoridades, como la Conred.

¿Por qué pueden continuar ocurriendo?

Luego del sismo de magnitud 7.4, Morán destacó que los esfuerzos en la corteza terrestre no se redistribuyen de manera instantánea, ya que el proceso de reajuste puede prolongarse durante un tiempo variable, dependiendo de la magnitud del sismo principal y de las características geológicas de la zona.

Asimismo, destacó que, con el paso del tiempo, la cantidad de réplicas suele disminuir, aunque algunas pueden seguir registrándose de forma esporádica.

Recomendaciones ante un sismo

Mantener la calma y evacuar, si es posible.

En caso de no poder salir, buscar protección en un lugar seguro.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Llevar una mochila de las 72 horas.