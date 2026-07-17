¿Qué tipo de temblor fue el que afectó a Guatemala y México este 17 de julio del 2026?

La región epicentral del temblor registrado la mañana de este 17 de julio se ubicó en el océano Pacífico, frente a Chiapas, según detalló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La institución informó que el sismo fue de magnitud 7.4.

Según el Insivumeh, el sismo se registró a las 8.48 horas y tuvo su epicentro frente a las costas del Pacífico de Chiapas.

Helén Morán, ingeniera geóloga y analista del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), explicó que, por su ubicación en la zona de subducción, su profundidad y su mecanismo focal, el fenómeno podría corresponder a un evento interplaca de tipo thrust.

De acuerdo con el SSG, el mecanismo focal del sismo corresponde a una falla inversa; por ello, el movimiento puede relacionarse con un sismo de subducción interplaca superficial de tipo thrust.

¿Qué es un sismo de subducción interplaca?

Helén Morán explicó que por la mañana se localizó un evento frente a las costas de Guatemala y México, en la zona de subducción. Por la profundidad a la que ocurrió, indicó que podría tratarse de un evento interplaca.

Los eventos interplaca ocurren en la superficie de contacto entre dos placas tectónicas. En el caso de Guatemala, corresponden a la interfaz entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

Se trata de un límite convergente; es decir, una placa se introduce debajo de la otra. Morán explicó que, debido a ese movimiento —imperceptible para las personas—, se producen diversos procesos internos, principalmente la acumulación de esfuerzos por el movimiento continuo de las placas.

Cuando esos esfuerzos se acumulan y alcanzan determinado nivel, la energía se libera en forma de un sismo, explicó la especialista. Añadió que la zona de subducción alberga la mayor cantidad de eventos sísmicos en el país.

Explicación sobre la zona de subducción que se relaciona con el sismo de este 17 de julio de 2026. (Ilustración: cortesía Servicio Sismológico de Guatemala)

¿Podrían continuar las réplicas?

Debido a la magnitud del sismo principal, Morán explicó que es normal que ocurra una redistribución de esfuerzos alrededor del área de ruptura.

Hasta el momento ya se han registrado varias réplicas y es muy probable que continúen, indicó la experta.

Morán resaltó que es completamente normal que, después de un sismo principal de gran magnitud, se presente una cantidad determinada de réplicas. Sin embargo, explicó que, por lo general, estas disminuyen conforme transcurren las horas o los días.

¿Cuáles serían las áreas que podrían sentir esas réplicas?

Debido a la ubicación del epicentro, Morán consideró que, si continúan las réplicas en esa zona, los departamentos más cercanos serían los que podrían percibirlas: San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y, posiblemente, Totonicapán, dependiendo de las características de los eventos que lleguen a registrarse.

Explicación sobre las replicas que se han registrado este viernes 17 de julio de 2026. (Ilustración Prensa Libre: cortesía SSG)