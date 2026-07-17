EN VIVO: Guatemala es sacudida por fuerte temblor este viernes 17 de julio

Guatemala registró este jueves 17 de julio un temblor de magnitud 5.6 que se sintió en varios departamentos del país y causó alarma entre la población.

Según el reporte preliminar del Insivumeh, el epicentro se localizó en Quetzaltenango a las 8.48 horas, a una profundidad de 10 kilómetros. Sin embargo, una actualización detalló que la magnitud del sismo fue de 7.4 con epicentro en las costas de Chiapas, México.

Varios edificios públicos y centros educativos fueron evacuados como medida de prevención.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población mantener la calma, verificar las condiciones de su vivienda, evitar permanecer cerca de estructuras que presenten daños visibles y atender las indicaciones de las autoridades.

El Servicio Sismológico de Guatemala reportó una réplica de magnitud 5.1 a las 9.09 horas.

17 de julio 2026, 11:02h Gobernadora de Quetzaltenango informa sobre daños



Gobernadora departamental de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, habla sobre el temblor y la información preliminar sobre daños.

17 de julio 2026, 10:52h Mineduc suspende clases en cuatro departamentos



En seguimiento al sismo registrado, el Ministerio de Educación informa que como medida de prevención suspende las clases presenciales en San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu. Esta medida aplica a centros educativos de los sectores público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar.

Añadió que los reportes preliminares recibidos reflejan que directores y docentes de centros educativos activaron de manera oportuna los protocolos de evacuación y protección, resguardando la integridad de la comunidad educativa durante el evento sísmico. Educación solicitó a las Direcciones Departamentales de Educación mantener el monitoreo permanente de la situación, en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Conred, e informar oportunamente cualquier incidencia.

17 de julio 2026, 10:48h Informan de daños en predio en Quetzaltenango



Una pared de adobe que circulaba un predio de buses extraurbanos colapsó debido al movimiento sísmico. El incidente se registró en la 9a calle, entre la 24 y 25 avenida de la zona 3 de Xela. Los escombros quedaron sobre la vía pública.

17 de julio 2026, 10:44h Alerta de tsunami en las costas del sur de México y Guatemala tras fuerte temblor



Un fuerte temblor de magnitud 7,4 activó este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indica el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).



El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea, informó EFE.

17 de julio 2026, 10:35h Insivumeh actualiza información del temblor



Informa que a las 8.48 se registró un sismo de magnitud 5.8 en el territorio nacional; sin embargo, la revisión reveló que la magnitud alcanzó los 7.4 con ubicación en las costas de Chiapas.

17 de julio 2026, 10:26h Arévalo llama a la calma tras fuerte temblor



El presidente Bernardo Arévalo pide seguir los protocolos tras fuerte sismo.

17 de julio 2026, 10:20 h Reportan daños en Quetzaltenango



La Cruz Roja Guatemalteca informa que continúa con monitoreos tras sismos registrados. En 15 avenida y 11 calle zona 1 de Quetzaltenango, se reportan daños en pared de vivienda.

🚨 #CruzRojaGT continúa con monitoreos tras sismos registrados. En 15 avenida y 11 calle zona 1 de Quetzaltenango, se reportan daños en pared de vivienda.

No Podemos Parar, Afuera Nos Necesitan pic.twitter.com/4LgOLoA3c2 — CruzRojaGT (@CruzRojaGT_) July 17, 2026

17 de julio 2026, 10:15h Evacúan edificios en la ciudad de Guatemala



En la capital se registra la evacuación de edificios como parte de los protocolos por los sismos.

Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

17 de julio 2026, 09:55h En qué departamentos fue fuerte el sismo

La Conred verifica daños en los siguientes departamentos, en donde la sensibilidad fue fuerte.

Chimaltenango

Escuintla

Huehuetenango

Quetzaltenango

Retalhuleu

Sacatepéquez

San Marcos

Sololá

Suchitepéquez

Totonicapán

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.